Empresas de Xóchitl recibieron los 1,500 mdp de Sedena, Banobras, INAI, Judicatura...

El Presidente retó esta mañana a Claudio X. González para que investigue y confirme los documentos y cifras que presentó más tarde, sobre el monto real que recibieron las empresas propiedad de la Senadora panista Xóchitl Gálvez de gobiernos desde 2015; la Senadora ha rechazado que haya recibido 1,500 mdp, aunque admitió que sí recibió cerca de 50 millones.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Twitter la relación de los mil 500 millones de pesos que recibieron desde 2015 a la fecha dos de las empresas vinculadas con la Senadora Xóchitl Gálvez, ingresos que provinieron tanto del Sector Público como del Sector Privado, y retó a Claudio X. González a analizar y verificar la información. “Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, escribió.

En el documento de nueve páginas, consta que High Tech Services S.A. de C.V., empresa de la cual Xóchitl Gálvez aparece como socia, como ella misma ha reconocido, tuvo ingresos por mil 65 millones 286 mil 968 pesos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto le dio entre 2025 y 2018 un total de 18 millones 795 mil 536 pesos; del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que de 2015 a 2019 le dio 9 millones 209 mil 801 pesos; en este último año el Consejo de la Judicatura Federal le dio 85 mil 867 pesos y un año después Banobras 73 mil 250 pesos.

Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 14, 2023

La misma información señala que esta misma empresa recibió en 9 años 69 millones 504 mil 131 pesos de Gfm Desarrolladores; 69 millones 471 mil 574 de Residencial Mariano Escobedo; 57 millones 739 mil 912 pesos de Banca Mifel mediante el Fideicomiso Numero 1412/2012; 56 millones 631 mil 928 pesos de K3 Desarrolladora, y 51 millones 956 mil 479 pesos de Banco Ve Por Mas, Sociedad Anónima 165.Empresas de Xóchitl recibieron los mil 500 mdp de Sedena, Banobras, INAI, Judicatura…

En el mismo reporte indica que Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez y otros Gálvez, y que comparte el mismo domicilio fiscal que High Tech Service, obtuvo además 406 millones 896 mil 535 pesos, tanto del Sector Público como del Privado.

La reportera Daniela Barragán de SinEmbargo reportó cómo esta firma no aparece en las declaraciones patrimoniales de la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Es una empresa activa incluso en esta administración en la que le han entregado cuatro dependencias un total de 11 contratos por 5 millones 302 mil 366 pesos; nueve de ellos los recibió de manera directa, sin concursar. En otros dos, la licitación fue restringida, como consignó este medio.

La relación de Xóchitl con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes ha sido documentada por distintos medios de comunicación empresariales, quienes la mencionan incluso como fundadora, luego del éxito que logró con High Tech Services. Ambas son del mismo giro que va de mantenimiento especializado.

Mantenerla en secrecía viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en su Artículo 8 menciona: “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

De acuerdo con lo revela el Presidente, esta empresa obtuvo entre 2015 y 2019 unos 16 millones 47 mil 223 pesos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); 7 millones 295 mil 473 pesos de III Servicios S.A. de C.V., una empresa Filial no paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex); 6 millones 524 mil 462 pesos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 6 millones 128 mil 34 pesos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 5 millones 477 mil 903 pesos de Banobras.

También se indicó que tuvo ingresos por 4 millones 732 mil 380 pesos de Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos; un millón 450 mil 253 pesos de la Universidad Autónoma de Nuevo Leon; un millón 21 mil 60 pesos de la Sedena; 539 mil 109 de Pemex Transformación Industrial, y 43 mil 797 de la Secretaría de Salud.

Del Sector Privado recibió 47 millones 716 mil 268 pesos de Banco Santander Mexico S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico; 20 millones 98 mil 269 pesos de High Tech Services, la empresa en la que Gálvez es socia; 20 millones 33 mil 952 pesos de Campus Administraciones; 15 millones 831 mil 485 pesos de Torre Candela, y 14 millones 778 mil 536 pesos de Dr México.

Esta misma mañana, la Senadora Xóchitl Gálvez negó en entrevista con Radio Fórmula que sus empresas recibieran este monto y señaló que si el Presidente lo demuestra ella se bajará de la contienda presidencial. “Falso, yo tuve contratos: dos millones de pesos en el sexenio de Fox, de servicios de mantenimiento; con Calderón 14 millones 838 mil pesos; con Peña 12 millones; y en la actual administración 17 millones”, declaró al periodista Ciro Gómez Leyva. Es decir, poco más de 46 millones de pesos.

“Que deje de difamarme. (…). Mi empresa tiene domicilio fiscal, paga impuestos, que no se espante de los que generamos empleos formales. Yo ya no estoy al frente de la empresa, están mi esposo y mi hija, quizá por eso logré ganar licitaciones, me queda claro que a partir de hoy cualquier funcionario tiene prohibido contratar estos servicios. (…) Estoy dispuesta a abrir mis empresas a una auditoría pública”, añadió.

Este viernes, al consultar la página oficial de la empresa de la familia Gálvez, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), no está disponible y asegura que es un “sitio en mantenimiento”.