We Missed Ourselves Fest traerá a Falling in Reverse y a Escape the Fate a la CdMx

We Missed Ourselves Fest será un festival lleno de nostalgia que traerá a la ciudad a bandas como Falling in Reverse -que tiene cerca de 10 de años sin visitar México-, Blessthefall y Alesana, entre otras.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Falling in Reverse, Killswitch Engage y Escape the Fate encabezan el cartel de la primera edición de We Missed Ourselves Fest, un festival que llenará de nostalgia el Velódromo Olímpico el próximo 5 de octubre.

Este festival lleva ya un tiempo planeándose pero las condiciones no se habían dado, hasta este año. “Ya tenía yo la idea de hacerlo, ya tiene un rato, llevo mucho platicando con Falling in Reverse para hacer este show y primero era la idea traerlos a ellos solos pero luego salió la opción de hacerlo como el festival que es ahora y empezamos a platicar y ya estaba más o menos haciéndose todo y se cruzó la pandemia y tuvimos que echar para atrás todo”, contó Sergio Roa, vocero y socio de We Missed Ourselves Fest.

Tras la pandemia, Sergio retomó las pláticas con Falling in Reverse, que este año lanzó nuevo material discográfico lo cual favoreció para la realización de este evento. “Siempre ha habido una comunicación muy buena con Ronnie [Radke] y el ayudó a escoger a las bandas que van a tocar”, señaló Roa.

El festival traerá también a Escape the Fate, banda que Ronnie Radke formó antes del actual Falling in Reverse y de la cual corrieron por varios problemas en los que Radke se encontraba, tras varios años de de discordia, limaron asperezas y ya han realizado presentaciones juntos, así que quién sabe, tal vez sorprendan con una canción en el escenario.

Roa compartió que Killswitch Engage es una de sus bandas favoritas y ya ha trabajado con ellos en el pasado, lo que resulta siempre grato.

¿CÓMO DISFRUTAR AL MÁXIMO DE ESTE FESTIVAL?

Sergio Roa compartió con los lectores de Magazine algunos aspectos a tomar en cuenta para disfrutar del evento.

-Llegar temprano: De acuerdo con Roa, el festival empezará aproximadamente a las 12:30 del día, por lo que lo mejor para disfrutar de todas las bandas es llegar a esta hora.

-Llevar bloqueador solar: Aunque no se sabe cómo estará el clima ese día, es importante proteger la piel del sol ya que es un espacio abierto, también una buena idea es llevar impermeable.

-Boleto preferente: Si es posible y lo que se busca es estar cerca del escenario la mejor opción es el boleto preferente, ya que el área general estará dividida en dos. Además, para quienes compren boleto preferente o VIP tendrán la oportunidad de ganar un Meet & Greet con alguna de las bandas, debido a que sortearan varios de estos.

-Un escenario: We Missed Ourselves Fest contará con un sólo escenario lo que es un punto a favor, ya que permite disfrutar de todas las bandas que se presentarán.

-Zona de descanso: Habrá foodtrucks y una zona de descanso con mesas y bancas desde donde se alcanza a ver el show.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.