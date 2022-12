Senado de EU aprueba ley que prohíbe uso de TikTok en dispositivos del Gobierno

La aprobación ocurre dentro del marco de las constantes preocupaciones que ha externado el FBI con respecto el poder del algoritmo de TikTok para que influya el Gobierno chino sobre los ciudadanos estadounidenses.

Madrid, 15 Dic. (EUROPA PRESS).- El Senado de Estados Unidos ha aprobado este miércoles por unanimidad una norma que prohibiría el uso de la aplicación de TikTok a los empleados federales en dispositivos que sean de la propiedad del Gobierno.

La “Ley No TikTok en Dispositivos Gubernamentales” se ha llevado a cabo cuando los gobiernos estatales han tomado medidas esta semana —como Dakota del Norte o Iowa— para limitar el uso de la aplicación por los temores de que Pekín use los datos para espiar a los estadounidenses, ha informado el periódico The Hill.

Los legisladores estadounidenses han señalado que temen que los datos, recogidos por la compañía, propiedad de la empresa china ByteDance, podrían transmitirse al Gobierno chino.

Tonight the Senate unanimously passed my bill to BAN TikTok on all government devices — Josh Hawley (@HawleyMO) December 15, 2022

“TikTok es un caballo de Troya para el Partido Comunista Chino. Es un gran riesgo de seguridad para Estados Unidos, y hasta que no se vea obligado a romper por completo los lazos con China, no tiene cabida en los dispositivos del Gobierno”, ha indicado el Senador republicano Josh Hawley.

La medida todavía debe ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de ir a la mesa del presidente del país, Joe Biden, para que sea firmada y entre en vigor.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press