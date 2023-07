Gran Bretaña se une oficialmente al Acuerdo Transpacífico, donde también está México

Por Nick Perry

WELLINGTON, Nueva Zelanda, 16 de julio (AP).— Gran Bretaña se unió oficialmente el domingo a un grupo comercial de Asia-Pacífico que incluye a Japón y otras 10 naciones, durante una reunión en Nueva Zelanda.

El bloque comercial abarca más de 500 millones de personas y el 15 por ciento de la economía mundial. Para Gran Bretaña, representa el acuerdo comercial más grande que ha logrado desde que dejó la Unión Europea hace más de tres años.

Gran Bretaña anunció por primera vez en marzo que había llegado a un acuerdo para unirse al bloque, que se creó en 2018, después de más de dos años de negociaciones. Es el primer nuevo miembro en unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que también incluye a Nueva Zelanda, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.

