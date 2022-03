Ómicron causa 59% menos riesgo de hospitalización en comparación con Delta, confirman

Londres, 17 mar (EFE).- Las personas infectadas con la variante Ómicron del coronavirus afrontan un riesgo un 59 por ciento menor de ser hospitalizadas que con la variante Delta, y un 69 por ciento menos de posibilidades de morir, según un estudio publicado hoy en la revista The Lancet.

Las diferencias entre la Ómicron y la Delta son especialmente relevantes en los pacientes de mayor edad. Las personas de entre 60 y 69 años afrontan un 75 por ciento menos de posibilidades de ser hospitalizadas con la Ómicron, mientras que en los niños menores de 10 años no se aprecian diferencias significativas en el nivel de riesgo.

Al ajustar sus estadísticas para tener en cuenta diversos factores, como la inmunidad que proporcionan las vacunas, los investigadores concluyen que la Ómicron tiene una “severidad intrínseca menor” que la Delta.

People with the #Omicron variant of SARS-CoV-2 were less likely to be admitted to hospital or to die, compared to those with the Delta variant.

This is the finding of a new study from @MRC_Outbreak + @Imperial_Jameel published in @TheLancet https://t.co/wAz3NxhwvR

— Imperial College (@imperialcollege) March 17, 2022