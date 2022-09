El SNTE dice ir contra rezago y abandono en escuelas, pero expertos cuestionan plan

El Sindicato expuso que con la campaña “Todas y todos a la escuela” se podrá conocer el porcentaje de rezago en el aprendizaje esencial de los estudiantes, lo que ayudará a generar estrategias pertinentes para asegurar su permanencia en las aulas y la conclusión exitosa de una trayectoria formativa.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El pasado 29 de agosto cerca de 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior regresaron a las aulas para arrancar con el ciclo escolar 2022-2023, según la cifra estimada de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No obstante, al inicio de este curso también hubo miles de butacas vacías a nivel nacional a causa del rezago educativo provocado en buena parte por la pandemia del coronavirus que arribó a México en marzo del 2020.

De acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en marzo del 2021, 1.8 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años desertó del sistema educativo en el ciclo 2020-2021 debido a la pandemia o por falta de recursos económicos.

En este sentido, el Sistema Educativo Nacional reportó una disminución en la matrícula a nivel nacional de 512 mil estudiantes para el ciclo 2021-2022, de las cuales la mayoría corresponden a la educación básica y media superior.

Para hacerle frente al rezago educativo derivado de la pandemia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó en agosto del año en curso la campaña “Todas y Todos en la Escuela” con la que pretende conocer los nombres y las causas de deserción de los estudiantes que abandonaron las aulas para poder desarrollar estrategias en busca de que los alumnos puedan retomar sus estudios.

En entrevista para SinEmbargo Marco Fernández, Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y Coordinador del programa de educación en México Evalúa, consideró que esta campaña no cuenta con acciones concretas para recuperar a los miles de estudiantes que abandonaron sus estudios durante la pandemia por diferentes circunstancias entre las que destacan las económicas, educativas y emocionales.

“Con toda franqueza más allá de los buenos deseos yo no veo cómo eso [la campaña ‘Todas y Todos en la Escuela’] se traduce en política educativa concreta […] No es un problema únicamente del SNTE, es compartido y en primer lugar es de la autoridad educativa federal y de los estados, que son los que tienen la responsabilidad de ver medidas concretas que bajen a nivel de plantel y de aula para ir a rescatar a esos miles de estudiantes que no regresaron a clases”, apuntó.

“Eso es lo verdadero, todo lo demás es querer curarse en salud y decir que están haciendo frente a un problema mayúsculo en donde con franqueza no tenemos de la autoridad ni del sindicato, en el caso de educación básica, acciones verdaderamente focalizadas para ir a recoger y tratar de regresar a estos miles de estudiantes que abandonaron las escuelas”, agregó.

De acuerdo con lo estipulado en “Todas y Todos en la Escuela”, el SNTE invitó a los docentes, quienes “siempre han permanecido cerca y en contacto con sus alumnos”, y directivos a nivel nacional a participar en encuestas para contar con los datos específicos de la deserción escolar y así tener una dimensión real del problema.

Asimismo, el Sindicato expuso que con esta campaña se podrá conocer el porcentaje de rezago en el aprendizaje de los estudiantes, lo que ayudará a generar estrategias pertinentes para asegurar su permanencia en las aulas y la conclusión exitosa de una trayectoria formativa.

“Esto es una recolección de anécdotas, no hay política pública concreta para poder ir por esos niños. No basta con un video en el que le traten de recordar al maestro de que en el aula se forman los futuros médicos y gente de negocios. Estamos hablando de todos los niveles educativos, de un millón 698 mil estudiantes menos respecto a las aulas cuando comenzó en sexenio del Presidente López Obrador […] Eso es querer vendernos humo y no tomarse en serio acciones que se necesitan de manera urgente frente a un problema mayúsculo”, expresó el Coordinador del programa de educación en México Evalúa.

En agosto del 2021 la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el estudio “Impacto de la pandemia en niñas y niños”, en el que se alertó por un “incremento significativo” en la violencia familiar pues de marzo a junio de 2021 se llegaron a reportar máximos históricos.

De acuerdo con la Segob durante el primer semestre de 2021 se registraron 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar, en donde el 73.29 por ciento de los casos de 2020 la persona agresora tenía algún parentesco con las víctimas. En este tenor, las niñas y las adolescentes fueron quienes sufrieron esta violencia principalmente pues representaron el 81.6 por ciento de los casos.

Marco Fernández expuso que dentro de las principales causas de la deserción escolar se encuentran los problemas económicos, razones educativas y emocionales, por lo que para poder combatir el rezago educativo se tendría que contar con programas enfocados a cada uno de estos para poder rescatar a los estudiantes.

“Por lo menos sabemos que hay tres razones por las que los chicos pueden abandonar la escuela y que no son mutuamente excluyentes, que incluso se pueden combinar, hay unos que son por razones económicas, hay otros que son por razones educativas y escolares, es decir, el chico sentía que no aprendía nada en estas clases a la distancia o que la escuela no era para ella o para él y muchas veces no tienen por carencias educativas en la formación de los padres el apoyo en casa que les recuerde el por qué es importante seguir estudiando; y está la parte emocional, entre hay quienes están tristes, quienes han sufrido problemas de violencia intrafamiliar y quienes han incluso experimentado la tragedia de vivir la pérdida de un familiar”.

En este sentido, Fernández compartió a este medio que para poder disminuir el rezago educativo se requieren de tutorías y acompañamientos docentes, una práctica que se ha puesto en marcha en los estados de Nuevo León y Guanajuato.

“Nosotros en el TEC de Monterrey arrancamos un programa desde el año pasado y lo estamos manteniendo este año del ciclo escolar de tutorías de nuestros estudiantes. Primero arrancamos con estudiantes de campus Monterrey, que dieron tutorías a jóvenes de la media superior pública de Nuevo León. Ahora, la semana pasada arrancamos el mismo programa de tutorías no sólo en Nuevo León sino también ya estamos incorporando al estado de Guanajuato en donde alumnos de campus Monterrey, León, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Sonora Norte y Obregón vamos a estar dando tutorías a tres mil estudiantes, mil 500 tutorías a estudiantes de Nuevo León y mil 500 estudiantes de Guanajuato, de matemáticas y comprensión lectora”, finalizó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.