PuntosYComas ¬ El lunes 22 se vence el plazo para tramitar tu credencial de elector

El INE también informó que las ciudadanas y los ciudadanos que tramitaron su Credencial para Votar durante 2022 y que aún no la recogen, tienen hasta el 1 de marzo de 2024 para reclamarla; de lo contrario, será destruida y no podrán sufragar.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Sólo tres días de plazo les quedan a los jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años de edad entre el 1 de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024, pues el próximo lunes 22 de enero se cerrará el registro para los nuevos ciudadanos que tengan interés por participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024.

Pero también el próximo lunes se vencerá el plazo para que tramiten nueva credencial quienes deban notificar cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo de la credencial por terminar la fecha de su vigencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, para recibir a los solicitantes de credenciales de elector, habrá 855 Módulos de Atención Ciudadana en todo el país. Además, con motivo de la organización de proceso electoral federal, el trámite para solicitar o reponer credenciales de elector podrá realizarse en horarios ampliados, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y de 9:00 a 16:00 horas los fines de semana, sábados y domingos, en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país.

Otros plazos que se cumplen con respecto a la tramitación de la credencial de elector son el término para solicitar la reposición del documento por causas de robo o extravío, que se vence el 8 de febrero del 2024; quienes ya tramitaron su credencial tendrán como plazo máximo para recogerla el 14 de marzo del 2024 y quienes pretendan conseguir una reimpresión del documento, deberán acudir a alguna oficina del Instituto Nacional Electoral en cualquier estado del país, a más tardar el 20 de mayo de 2024.

Hasta el corte del jueves 11 de enero del 2024 había 97 millones 27 mil 66 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del país, personas que ya tienen su credencial para votar el domingo 2 de junio del 2024. El 51.93 por ciento son mujeres y el 48.07 son varones.

Según el INE, los niveles más altos de participación en los comicios presidenciales del 2018 fueron en el electorado con rangos de edad de 60 a 74 años, con una participación de más de 72 por ciento. Ese segmento de potenciales votantes suman en la actual Lista Nominal de Electores 18 millones 163 mil 539 ciudadanos, el 18.72 por ciento.

En tanto que el segmento de jóvenes entre 20 Y 39 años de edad suma 46 millones 485 mil 431 ciudadanos con credencial para votar, que representan el 47.90 por ciento de la Lista Nominal de Electores de todo el país. Aunque este es el segmento poblacional más numeroso, es también elo que menos acude a las urnas y registra los más altos índices de abstencionismo.

Con base en los resultados de las estimaciones muestrales realizadas por el Instituto Nacional Electoral, se calcula que 62.3 por ciento del electorado acudió a emitir su voto en los comicios del 2018. El estudio confirma que las mujeres votan más que los hombres, 66.2 por ciento contra 58.1 por ciento, una diferencia de ocho puntos porcentuales.

Advierte el INE que en las elecciones federales y locales de 2018 destaca la aportación de los jóvenes de 18 años, que superaron la media nacional, al participar el 64.7 por ciento. Sin embargo, aclara la autoridad electoral que la participación en las urnas disminuyó entre los de jóvenes de 19 hasta los 34 años de edad, que junto con los de 80 o más, fueron los grupos con mayor índice de abstención.

Hay algunos protocolos específicoas establecidos por el Instituto Nacional Electoral para facilitar los trámites a algunas personas. En seguida la descripción de cada uno de ellos.

PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Si la persona requiere hacer una actualización de nombre o de sexo en los datos de su credencial para votar, es necesario que presente su acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, en la que se reflejen el nombre y sexo actuales.

Si no se ha realizado el trámite de reconocimiento de identidad de género no es posible modificar los datos de nombre y de sexo, pero si es posible solicitar la actualizar de la fotografía en la que se refleje la expresión de género, únicamente debe considerarse que la persona no tenga accesorios que le cubran el rostro.

También es posible elegir una “X” en el dato de sexo o elegir que ese incluya el dato del sexo en el código de lectura rápida que está en el anverso de la Credencial para Votar.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los Módulos de Atención Ciudadana para la atención de personas con discapacidad tienen instalaciones con accesibilidad y la infraestructura tecnológica adecuada para que las personas con alguna discapacidad física puedan realizar su trámite sin ninguna limitación. Además, se pueden encontrar sillas de ruedas que pueden ser utilizadas mientras transcurre la visita de la persona al Módulo de Atención Ciudadana.

Adicionalmente, si la persona no puede acudir al Módulo de Atención Ciudadana debido a algún impedimento físico, puede pedir a un familiar o persona de confianza que acuda a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital más cercana para presentar el formato de petición que puede ser descargado de la página de internet del INE.

PERSONAS MAYORES O EMBARAZADAS

Si el solicitante del trámite es una persona mayor o una persona embarazada, el personal del Módulo de Atención Ciudadana le apoyará para que su tiempo de espera en la fila sea el menor posible. En caso de que no cuente con una cita programada para realizar el trámite, deberás avisar al personal del Instituto Nacional, Electoral. Las personas pueden hacer su cita, previamente, a través de internet: https://www.ine.mx/credencial/

También puede hacer cita llamando al teléfono 800 433 2000 del Instituto Nacional Electoral. Todos los Módulos de Atención Ciudadana tienen señalizaciones para que sea más fácil ubicar las áreas de recepción de documentos, de espera, así como para la entrega de la credencial o informes.

