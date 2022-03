La interacción social moldea el lenguaje de simios, igual que con humanos: estudio

Redacción Ciencia, 21 mar (EFE).- Un equipo de investigadores ha demostrado que los orangutanes salvajes no tienen un lenguaje fijo, sino que utilizan distintos registros vocales y los adaptan al grupo social con el que viven o se comunican.

Este hallazgo no solo demuestra que los orangutanes salvajes tienen distintas “personalidades vocales”, sino que, según sus autores, establece un paralelismo directo entre nuestro desarrollo y el de nuestros ancestros evolutivos.

Para hacer el estudio, el investigador del Departamento de Psicología de Warwick Adriano R. Lameira y su equipo, grabaron las llamadas de unos setenta simios de seis poblaciones de orangutanes de los pantanos y las selvas de Borneo y Sumatra, en el sudeste asiático, la mayor muestra analizada jamás en un estudio sobre el comportamiento vocal de los grandes simios.

