ENTREVISTA¬ La Ministra Piña busca concentrar poder en la Judicatura: Celia Maya

En entrevista con “Los Periodistas”, la Consejera Celia Maya detalló que la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, la Ministra Norma Piña, busca restar competencia a la Comisión de Adscripción para los cambios de magistrados y jueces, para asignarla al pleno. acuerdo plenario, sin embargo, dijo, en ningún momento se discutió la propuesta.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Celia Maya García, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca concentrar el poder en la Judicatura y restar competencia a la Comisión de Adscripción, a la cual pertenece Maya García, y que está encargada de realizar los cambios de magistrados y jueces, para asignarla al pleno.

En entrevista con “Los Periodistas”, la Consejera Celia Maya detalló que en los últimos días Norma Piña, quien también es la Presidenta del CJF, intenta realizar un desplazamiento en las comisiones internas del Consejo y reformar sus bases internas la cuales regulan su funcionamiento en Comisiones, como desarrollo de lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución política.

“Cómo van a meter una reforma a la ley en asuntos generales que además ni se leyó ni se dijo. Tenía que habernos propuesto una reforma a la ley, darnos tiempo de analizarla, leerla, documentarnos, de discutirla y después votarla, de todo eso y ese procedimiento no ocurrió. Esa situación no ocurrió”.

Maya García detalló que la presidenta del Consejo busca restar competencia a la Comisión de Adscripción para los cambios de magistrados y jueces, para asignarla al pleno. Recalcó que la Ministra Norma Piña insiste en que esta modificación es producto de un acuerdo plenario, cuando en ningún momento esto ha sido así.

“Me ponen y luego luego me quitan las funciones y nada más dicen ‘ya no las van a tener’. Luego te ponen ahí que la votaron, que lo leyeron y que lo explicaron, eso sí me tiene muy molesta. Es un atropello, ella (Norma Piña) dice que no hay ninguna atropello, que eso se hizo por el bien del consejo, por el bien de todos pero no se hizo así”.

La Consejera indicó que la presidenta, respaldada por sus coaligados, no quiere que la Comisión de Adscripción conserve sus funciones reglamentarias, pues le resulta más eficaz que las adscripciones sean votadas y aprobadas por la mayoría con la que cuenta en el pleno.

“En su propuesta qué quieren hacer, quiere decir que la comisión va a determinar ¿y sabe qué vamos a determinar? Lo que la Secretaria de la Comisión nos presente y si no nosotros no lo aprobamos, la Secretaria puede subir todo lo que quiera al pleno ¿Entonces qué vamos a hacer nosotros? Va a salir sobrando”.

Y ahondó: “Eso fue a través de un engaño, eso fue un fraude, eso fue hecho con dolo porque no ocurrió, nadie que sea honesto y que estuvo ahí puede decir que se hizo eso de esa manera”.

Finalmente, la Consejera Celia Maya pidió que se respete la norma vigente y “que dejen de hacerle al cuento” de que tienen una reforma pues no tienen nada. “Esa reforma que hicieron no vale, es un engaño, nunca se dio”.

“Para mí sí hay un engaño, los demás consejos dicen que no, tanto así que volvieron a votar que no revocara eso que se había hecho. Queremos la norma que está vigente, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, esa es la que queremos que apliquen. Creo que es al revés lo que está ocurriendo, que ellos quieren salirse con la suya y a fuerza meterle un cambio a la norma con tal de reducirle sus facultades a la comisión de adscripciones”.