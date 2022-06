Drag queen señala hipocresía de candidata a Gobernadora en Arizona tras condenarlas

Por Jonathan J. Cooper

PHOENIX, 21 de junio (AP).— Kari Lake, la precandidata favorita en las elecciones primarias republicanas para Gobernadora de Arizona, condenó la creciente influencia cultural de los drag queens, sumándose al último agravio social que está tomando fuerza en la derecha.

Pero este fin de semana sus comentarios fueron criticados por uno de los artistas drag más populares de Phoenix, que afirma que Lake es una hipócrita que frecuentaba sus actuaciones.

Richard Stevens, que actúa bajo el nombre de Barbra Seville, dijo que Lake, una expresentadora de noticias de televisión, asistía regularmente a espectáculos de drags e incluso lo contrató para que se vistiera de Marilyn Monroe en una fiesta privada a la que llevó a su hija pequeña.

It is truly disgusting that this even has to be addressed, but adults should not undress in front of children or sexualize them in any way.

The Media is the Enemy of the People. And frankly — the right hand of the Devil.

Here’s our statement to recent defamatory stories: pic.twitter.com/oVUkPgkrax

— Kari Lake for AZ Governor (@KariLake) June 19, 2022