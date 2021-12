Gobernador de Texas ha reservado decisión de indultar póstumamente a George Floyd

Por Paul J. Weber

AUSTIN, Texas, Estados Unidos, 21 de diciembre (AP).— Dar indultos es una tradición de fin de año para el Gobernador de Texas, Greg Abbott, quien cada Navidad los otorga a un puñado de ciudadanos comunes, generalmente por delitos menores cometidos hace años o décadas.

Pero un nombre destaca en su escritorio: George Floyd.

Abbott no ha dicho si perdonará póstumamente a Floyd este año por un arresto por drogas en 2004 en Houston por un expolicía en cuyo trabajo ya no confían los fiscales. La junta de libertad condicional de Texas, repleta de personas designadas por Abbott, recomendó unánimemente un perdón para Floyd en octubre.

George Floyd family lawyer @AttorneyCrump says Derek Chauvin's guilty plea to violating Floyd's civil rights "sends a very clear message that the deliberate indifference and the denial of constitutional rights of marginalized people of color won't be tolerated." pic.twitter.com/zX7MCmJWnC

— Democracy Now! (@democracynow) December 17, 2021