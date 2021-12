EU autoriza uso de emergencia de pastilla anticovid de Pfizer; se puede tomar en casa

Washington, 22 dic (EFE).- La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de EU autorizó este miércoles el uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra la COVID-19, el primer tratamiento oral que los estadounidenses podrán tomar en sus casas.

La pastilla de Pfizer es el primer tratamiento oral contra anticovid que los estadounidenses podrán tomar en sus casas y se espera que se convierta en una herramienta crucial contra la pandemia, en un momento en el que los casos se han disparado por la variante Ómicron.

Hasta ahora, todos los tratamientos en EU contra la enfermedad se administraban a través de una inyección o por vía intravenosa.

Pfizer’s oral treatment is not approved, but is authorized for emergency use by the FDA to treat mild-to-moderate COVID-19 in high-risk patients 12+, weighing at least 40 kg, with positive results of SARS-CoV-2 viral testing. See safety info: https://t.co/AYVgnuBv7q

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 22, 2021