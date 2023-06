Diputado de Morena llama a ajustar recursos del Poder Judicial para el próximo año

El pasado 11 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una “lista de privilegios” con los que cuentan las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto como respuesta a que determinaran tumbar la primera parte de su Plan B de la Reforma Electoral. La lista incluye sueldos y aguinaldos exhorbitantes, primas vacacionales, seguros, seguridad, entre otros beneficios.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Hamlet García Almaguer, Diputado de Morena, hizo un llamado a sus compañeros de bancada para ajustar los recursos que se le asignan a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), y de esta manera acabar con los privilegios que existen en el Poder Judicial, a través de la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el legislador afirmó que al igual que el Poder Legislativo cuenta con las facultades necesarias para acabar con los privilegios de los ministros como son sueldos y aguinaldos exhorbitantes, primas vacacionales, seguros, seguridad, entre otros.

“Si los ministros no le guardan referencia al Poder Legislativo, yo creo que el Poder Legislativo tampoco le debe guardar referencia al Ministro y al Poder Judicial. Yo quiero invitar a mis compañeros de bancada a que revisemos puntualmente el presupuesto para el año 2024, antes de una Reforma Judicial, y que desde ese lugar que tenemos, ese poder que está en la Constitución de definir el Presupuesto de Egresos de la Federación, acabemos con esos privilegios que existen en el Poder Judicial. Si ellos ejercen su función y dictan sentencias, entonces nosotros vamos a legislar y vamos a aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos que el pueblo de México lo manda”.

El pasado 11 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una “lista de privilegios” con los que cuentan las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto como respuesta a que determinaran tumbar la primera parte de su Plan B de la Reforma Electoral.

López Obrador compartió una lista con 40 puntos en los que enunció los privilegios que poseen las y los representantes del máximo tribunal del país. Algunos puntos de la lista son: sueldo de 297 mil 403 pesos mensuales que también es mayor al del titular del Ejecutivo; aguinaldo de 586 mil 92 pesos; primas vacacionales de más de 95 mil pesos; fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil pesos al año; presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos para contratar personal.

Otros de los beneficios que enumeró el titular del Ejecutivo fueron: dos periodos vacaciones al año de 15 días cada uno; seis teléfonos celulares de gama alta con plan ilimitado; seguro de gastos médicos por al menos 30 millones de pesos; seguro de vida por 12 millones de pesos; pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.

Al respecto, Hamlet Almaguer, afirmó que los Ministros viven en una burbuja de privilegios que no les permite ver lo que la ciudadanía espera del Poder Judicial y afirmó que tienen una deuda con increíble la sociedad.

“Una de las grandes problemáticas para este país en el próximo sexenio es la impunidad y la inseguridad, eso está vinculado con la tarea de prevención, pero también con la tarea de procuración y administración de justicia. El Poder Judicial es un poder opaco, es un poder que no le rinde cuentas a nadie y que asume el supuesto discurso de los pesos y contrapesos para erigirse en el supremo poder conservador como lo califica el Presidente López Obrador”.

Hamlet García indicó que incluso antes de pensar en una reforma al Poder Judicial hay actividades que las y los diputados pueden realizar como el control de Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Es un mecanismo eficiente, es un mecanismo que hemos utilizado en otras ocasiones y que tendríamos que echar a andar en esta ocasión”.

El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, iniciativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de llevarse a cabo la discusión del proyecto, el pleno de la Corte determinó la invalidez del decreto luego de obtener nueve votos a favor y dos en contra, los cuales correspondieron a las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

La iniciativa planteaba modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El pleno de la SCJN comenzó con la discusión del proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso la invalidación total del decreto de modificación a diversas disposiciones legales electorales, el cual fue publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A finales de marzo, López Obrador anunció que si se rechaza el Plan B electoral, como ya sucedió, ya tiene listo un Plan C: pedir el voto masivo de la gente para lograr una mayoría calificada en la próxima legislatura y poder hacer cambios a la Constitución sin votos de la oposición.

“Ahora hay un Plan C. Que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C. Ese ya lo aplicamos en el [20]18. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”, dijo.

Ante esta situación el Presidente López Obrador dijo esta mañana que una minoría “rapaz y corrupta” se ha atrincherado en la SCJN y por eso le da el carácter de “poder supremo”.

“Interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa, de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un ‘Supremo Poder Conservador’. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país, que se han dedicado a saquearlo, tienen a sus servicios a estos magistrados, jueces, ministros, con honrosas excepciones”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Chiapas.

El mandatario afirmó que la SCJN se entromete en las facultades del Poder Legislativo sin que exista alguein que pueda ponerles un alto.

“Somos respetuosos del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo, están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo quisiera enjuiciar a jueces corruptos, tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro”.

