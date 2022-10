VIDEOS | Otro avión ruso de combate cae en edificio: ahora en Siberia; hay 2 muertos

Moscú, 23 de octubre (AP) — Un avión ruso de combate se estrelló este domingo contra un edificio residencial en la ciudad de Irkutsky, en Siberia, donde murieron sus dos tripulantes, según las autoridades regionales.

El Gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, dijo que el avión había chocado con un edificio de dos plantas en la ciudad. No hubo víctimas en tierra.

El caza Su-30 se estrelló durante un vuelo de instrucción contra un edificio de madera de dos plantas, lo que provocó un incendió, según la rama local del Ministerio ruso de Emergencias.

United Aircraft Corporation, un conglomerado estatal de empresas aeronáuticas rusas, dijo en un comunicado que el avión se estrelló en un vuelo de entrenamiento antes de ser entregado a la fuerza aérea. El jet no llevaba armamento.

An Su-30 fighter jet came down on a private building in the Siberian city of Irkutsk, housing 2 families. There were no casualties on the ground, but both crew members died. The 2nd such incident in 6 days, it reflects how the Ukraine war has stressed the Russian air force. pic.twitter.com/Jk6WMQd18T

— Mike (@Doranimated) October 23, 2022