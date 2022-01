NASA lanzará nave del “tamaño de una caja de zapatos” con vela solar hacia asteroide

Ciudad de México, 24 de enero (RT).- La NASA anunció la semana pasada que lanzará una nave del “tamaño de una caja de zapatos” hacia un asteroide, utilizando una vela solar, lo que la convierte en la primera misión de este tipo en el espacio profundo.

Launching aboard #Artemis I, a shoebox-sized CubeSat will chase down a small asteroid. The CubeSat will get there using a solar sail to harness sunlight. That energy will propel the CubeSat on its unique deep space journey. https://t.co/k1UVjF0jEv pic.twitter.com/1epOciSSps

— NASA Langley Research Center (@NASA_Langley) January 23, 2022