Famosos comparten en redes sus sentimientos contra la guerra entre Rusia y Ucrania

Debido a la situación que está viviendo Ucrania por el ataque armado de Rusia, artistas, influencer, periodistas y usuarios de redes sociales demuestran su apoyo y preocupación por los hechos.

Saltillo, 24 de febrero (Vanguardia).- El conflicto armado entre Ucrania y Rusia tiene al mundo entero al pendiente. Esta invasión por parte del gobierno de Vladimir Putin ha generado muchos comentarios en redes, así como cierta paranoia ante la posibilidad de que desate una Tercera Guerra Mundial.

Si bien la posibilidad de que escale a ese grado es remota, la ansiedad por el estado actual del mundo, que apenas comienza a recuperarse de la pandemia, a volcado a todos, incluidas las celebridades, a compartir sus sentimientos al respecto en las redes sociales.

“Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en el sótano junto con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones”. Compartió el youtuber Alex Tienda en su cuenta de Twitter. Asimismo, posteriormente compartió en Instagram varias fotografías de su viaje a Kramatorsk a la par que relató la situación que se estaba viviendo.

“Mi abuelo nació en Bar-Vinnytsia y mi abuela en Drohobich, cerca de la frontera con Polonia. Ambos, de origen ucraniano, una tierra, en su momento, asediada por los nazis y luego por los bolcheviques y comunistas y ahora por Rusia. Recemos para que no mueran inocentes. #PrayForUkraine”, escribió por su parte el periodista David Faitelson en Twitter.

“Ya que creemos que hay asuntos más importantes en el mundo en estos momentos, decidimos cancelar nuestro stream de hoy. Compartiremos más información sobre el siguiente stream pronto”, compartió la cuenta oficial de Twitter de la empresa de videojuegos Bethesda, una de tantas que cancelaron sus streams esta semana.

“Ojalá estos líderes mundiales dejen de tropezar con el poder y realmente piensen en quién realmente se ve afectado [los ciudadanos] además de que el mundo entero está en crisis. La guerra, las sanciones, las invasiones deberían ser lo último de lo que deberían preocuparse estos líderes”, tuiteó la cantante Cardi B.

Stephen King, internacionalmente conocido por sus novelas de terror, recurrió a un símil con las peleas en los patios de colegio para expresar cómo cree él que debería reaccionar el mundo ante el ataque de Rusia a Ucrania: “Lo que la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos niños en el patio de recreo: no te quedas quieto mientras un niño grande golpea a un niño pequeño. Es posible que recibas un golpe o dos para que el niño grande se detenga, pero eso es lo correcto”.

El mismísimo Javier Bardem protestó junto a los ciudadanos ucranianos frente a la Embajada de Rusia en Madrid, ahí declaró: “Putin está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa”. Bardem consideró el ataque ruso como una “violación del derecho internacional y la soberanía territorial de Ucrania”, en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

“No creo que decir que lo que quiere es desmilitarizar y desnazificar Ucrania es, curiosamente, algo irónico, teniendo en cuenta que su intervención, su forma de actuar, recuerda mucho al ultranacionalismo que él mismo quiere criticar”, manifestó. Por último, Bardem afirmó que la invasión afecta y compete a todos. “Una guerra siempre afecta a todos”, argumentó.

“¿Cómo están? Yo muy triste, no puedo creer que haya empezado la guerra. A ver si esto no va a ser una tercera guerra mundial. No puedo creer, de verdad, que después de dos años de pandemia no entendemos los seres humanos. ¿No aprendimos nada?” se preguntó Monserrat Oliver en un video compartido en Instagram.

El periodista británico Piers Morgan, quien será recordado por su enfrentamiento mediático con Meghan Markle, fue radical con el gobernante ruso.

“Putin está haciendo esto porque se salió con la suya la última vez en Crimea. Y si vuelve a salirse con la suya en Ucrania, seguirá invadiendo otros países hasta que restablezca la Unión Soviética. El mundo debe unirse para detener a este despiadado dictador, antes de que sea demasiado tarde”, manifestó.

