Chris Pratt promete modernizar la voz de Mario Bros en la película Super Mario

Después de la polémica que surgió al saber que Chris Pratt interpretaría la voz de Mario Bros en la próxima película, el actor y director hablaron sobre el tema.

Por David Arroyo

Ciudad de México, 24 de junio (ASMéxico).- En una entrevista para Variety, Chris Pratt ha hablado por primera vez de la película de Super Mario y de cómo es ponerse en la piel del fontanero más famoso del mundo.

“Es una peli de animación con voces por encima. No es un live action. No voy a ir por ahí con un traje de fontanero corriendo de un lado a otro”, bromea el actor. “Pongo voz al personaje y se la he modernizado y actualizado para que sea diferente a todo lo que hayáis escuchado antes en el universo Mario”.

Estas declaraciones harán saltar las alarmas entre los fans del mítico Charles Martinet, quien lleva interpretando a Mario desde Super Mario 64 y hasta tiene un récord guinness por hacer del personaje. Sin embargo, Pratt se muestra encantado con los cambios planteados: “He trabajado estrechamente con los directores para averiguar cómo encajar las piezas y hacer algo de lo que estemos orgullosos. No puedo esperar para que la gente lo vea y escuche”.

LA PELÍCULA DE SUPER MARIO ESTÁ CASI ACABADA: ELENCO Y FECHA DE ESTRENO

Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, la productora encargada de la película, ha salido también en defensa de Pratt. “Cuando la gente escuche su actuación, el escepticismo se evaporará. Quizás no del todo porque la gente adora opinar sobre los doblajes, pero debería”, declaraba Meledandri.

La producción de la película de Super Mario ya casi está completa https://t.co/S8v3vWq4oq pic.twitter.com/S7UdDbacii — Omar Rodriguez (@Okheyyam) June 20, 2022

“Chris ha sido elegido porque creíamos que podía darnos una gran actuación como Mario. Ahora que llevamos unas 15 sesiones de grabación y el 75 por ciento de la película está hecho, puedo decir que adoro su interpretación de Mario”.

La cinta está por tanto muy avanzada, pero no deja de ser normal teniendo en cuenta que estaba prevista para estas mismas navidades. Nintendo e Illumination acabaron viéndose algo justas de tiempo y la retrasaron hasta el 7 de abril de 2023.

Será entonces cuando la película de Super Mario llegue a las salas de cine y Chris Pratt se vea escoltado por un elenco de actores tan famosos o más que él, como son los casos de Anya Taylor-Joy en la piel de Peach o el siempre divertido Jack Black haciendo de Bowser. ¿Se habrán atrevido ellos también a reinventar a sus personajes?

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.