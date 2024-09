Microsoft apuesta por México: invertirá 1,300 mdd para ampliar infraestructura de IA

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Las inversiones continúan llegando a México y ahora tocó el turno de Microsoft, gigante tecnológico que anunció una inversión de mil 300 millones de dólares en el país durante los próximos tres años para mejorar la infraestructura de inteligencia artificial.

Satya Nadella, presidente ejecutivo de la empresa, y Marcelo Ebrard Casaubon, próximo Secretario de Economía, informaron sobre esta decisión en el marco del Microsoft AI Tour.

Durante su discurso inaugural en el Microsoft AI Tour 2024, en la Ciudad de México, el presidente y director ejecutivo Satya Nadella anunció que con esta inversión Microsoft Corporation “reafirma su compromiso con el país”.

It’s great to be back in Mexico City, where the new investments we’re making in AI infrastructure and skilling will help ensure people and organizations across Mexico realize the benefits of this technology shift. https://t.co/4CBcP17VEv

— Satya Nadella (@satyanadella) September 24, 2024