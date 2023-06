Zoey 102: Otro reencuentro de Nickelodeon revive los escándalos de abuso infantil

Pese a la celebración de muchos fans del programa preadolescente por el regreso de este elenco en Zoey 102, la vuelta de esta serie que debutó en 2005 revive polémicas que la marcaron como el supuesto abuso infantil cometido en los sets de filmación.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– A 15 años de la emisión del último capítulo de la serie de Nickelodeon Zoey 101, el programa infantil revivirá su historia en una película que llegará este verano para la plataforma de streaming Paramount+ ahora para un público adulto.

Bajo el nombre de Zoey 102, el filme le dará continuidad a la vida de sus protagonistas y reunirá a Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks), Sean Flynn (Chase Matthews), Christopher Massey (Michael Barrett), Erin Sanders (Quinn Pensky), Matthew Underwood (Logan Reese), Jack Salvatore, Jr. (Mark Del Figgalo) y Abby Wilde (Stacey Dillsen) del elenco original.

El filme se sitúa una década después de la estancia de sus personajes en la Academia Costa del Pacífico (PCA). La premisa cuenta que Zoey Brooks todavía está tratando de descubrir la vida y el amor, esta vez a sus años 20, y ahora el grupo de amigos regresará a Malibú para una gran boda que se convertirá ”en una reunión de preparatoria para el recuerdo”.

La serie se estrenará el 27 julio bajo la producción ejecutiva de Jamie Lynn Spears y la dirección de Nancy Hower, y por supuesto, estará supervisada por Zack Olin y Shauna Phelan, codirectores de Nickelodeon & Awesomeness Live-Action.

Zoey 101 se suma a iCarly, que ya va por su tercera temporada, que igualmente se reactivó para seguir su historia y apostar por un público nuevo.

Pese a la celebración de muchos fans por el regreso de este elenco, la vuelta de esta serie que debutó en 2005 revive polémicas que la marcaron por abuso infantil y que aquí repasaremos.

DAN SCHNEIDER

El creador y productor ejecutivo de un puñado de los programas más exitosos para preadolescentes de Nickelodeon de las últimas dos décadas como Sam & Cat, Victorious, iCarly, Zoey 101, Drake & Josh, The Amanda Show, Kenan & Kel y All That, Dan Schneider se vio envuelto en polémica al haber sido acusado de abuso por parte del mismo elenco infantil y miembros de su personal.

Durante su reinado en Nickelodeon, en el que se atribuyó el descubrimiento de estrellas infantiles como Ariana Grande, Amanda Bynes, la misma Jamie Lynn Spears y Victoria Justice, también se puso bajo la mira por su comportamiento.

Los abusos de Schneider se destaparon por primera vez en la ola del movimiento #MeToo en 2017. El primer señalamiento por abuso sexual en su contra fue de la actriz Amanda Bynes en 2013 en Twitter, aunque en ese entonces no cobró relevancia.

De acuerdo con la publicación Deadline, los señalamientos en su contra fueron sumando acusaciones cuando el productor tuiteó fotografías de los pies de las actrices de sus series y se sumaron también acusaciones por presupuestos inflados, largas jornadas de producción en sus programas y también por problemas en su temperamento.

Aunque no hubo una denuncia formal en su contra, en 2018 Nickelodeon decidió dar por terminada su relación con Dan Schneider.

“Después de muchas conversaciones juntos sobre las próximas direcciones y oportunidades futuras, Nickelodeon y nuestro socio creativo de mucho tiempo Dan Schneider/Schneider’s Bakery acordaron no extender el acuerdo actual”, se leyó en aquel entonces en un comunicado en el que detallaron que el acuerdo fue mutuo.

“Agradecemos a Dan y sus productores, ejecutivos y equipo de redes sociales de Schneider’s Bakery por sus inconmensurables contribuciones a Nickelodeon, y les deseamos lo mejor en sus proyectos futuros”, agregaron sin ofrecer más detalles.

Fue hasta 2021, donde Schneider dio su versión sobre su relación con la televisora en una entrevista para el The New York Times después de su exilio de la pantalla. Ahí afirmó que no se separó de Nickelodeon en malos términos, y que la culminación de su contrato se debió a que “tomó un descanso para ocuparse de muchas cosas que había dejado en el camino durante décadas” y añadió que perdió más de 100 libras (45 kilos) durante su tiempo libre.

En aquella ocasión se le cuestionó sobre las acusaciones en su contra, y terminó por calificarlas como “ridículas” y lamentó cómo las redes sociales pueden amplificar “cualquier mentira”. Negó haber sexualizado a las menores y dijo que era “comedia totalmente inocente”.

ViacomCBS, empresa a la pertenece Nickelodeon hizo una investigación contra Dan Schneider en 2018 ante la presión del #MeToo, pero se aseguró no encontrar evidencia de conducta sexual inapropiada.

ACTRICES SEÑALAN ABUSO EN SETS

Los acusaciones por abuso en contra de Dan Schneider parecen ir y venir, y en 2022 parecieron volver a tomar fuerza con la publicación del libro I’m Glad My Mother’s Dead de la actriz Jennette McCurdy, protagonista de los programas iCarly y Sam & Cat.

En el libro en el que se centra en los abusos ejercidos por parte de su madre, también dedica espacio para hablar de alguien a quien identifica como “El Creador”, sin ofrecer nombres, describe a este sujeto como alguien “malhumorado, controlador y aterrador” que aterrorizaba al personal del set durante las grabaciones.

En un articulo de The Washington Post se destaca que McCurdy señaló a este hombre de “cruzar los límites” con ciertos comportamientos como “iniciar un masaje en el hombro no solicitado y tratar de hacer que bebiera alcohol cuando tenía 18 años”.

“Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea ‘El Creador’ quien los deshaga. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo”, se lee en un extracto del libro.

En el mismo libro, la actriz que en momento Nickelodeon le ofreció 300,00 mil dólares como regalo de despedida con la condición de que nunca hablara públicamente de su experiencia en Nickelodeon, y por supuesto, incluía el abuso de Schneider con sus empleados.

“¿Qué demonios? ¿Nickelodeon me ofrece trescientos mil dólares para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal de abuso con ‘El Creador’? Ésta es una cadena con programación hecha para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de tener algún tipo de estándar ético?”, se cuestiona.

A inicios de este año, cuando se acababa de anunciar la noticia del recuento de Zoey 101, la actriz Alexa Nikolas, quien decidió salir del programa después de la segunda temporada presionada en parte por las peleas que mantuvo tanto con Jamie Lynn como Britney Spears, protestó frente a la sede de Nickelodeon en California.

En entrevista con medios estadounidenses, dijo que deseaba que sus coprotagonistas en el programa de Nickelodeon se hubieran unido a ella en lugar de “aceptar otro cheque de pago”, pues afirmó haber sido “traumatizada cuando era niña” mientras interpretaba “Nicole” en el exitoso programa.

“No me sentía segura cuando era niña en el set, y realmente espero que mi generación luche por la generación futura”, dijo para el sitio TMZ, ademas de apuntar que el recuento del elenco era “bofetada contra ella”.

“No habría sido parte de él de todos modos, pero solo desearía que se comunicaran conmigo para ver si estaba bien o para decirme que me apoyaban”. […] “Solo desearía que el elenco de Zoey 101 estuviera aquí hoy y no hiciera Zoey 102”.

La actriz ha reiterado que dentro de los sets de filmación de los programas no se vive un ambiente apto para menores de edad y que son los mismos ejecutivos de la empresa los que se han encargado de encubrir a los abusadores.

Alexa Nikolas ya ha anunciado una transmisión en sus redes sociales el próximo 27 de julio, día del estreno de Zoey 102, para hablar sobre abuso cometido en su contra durante el programa emitido de 2005 a 2008.

