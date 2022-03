“Checo” Pérez lidera la Q3 de Yeda; saldrá desde la pole en el GP de Arabia Saudí

Madrid, 26 de marzo (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, después de haber dominado la calificación disputada este sábado en el circuito urbano de Yeda.

The first Mexican driver to put it on pole! 👊

Take a bow @SChecoPerez 🙌#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Ey8IKKplbf

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022