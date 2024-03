AMLO comparte detrás de cámaras de su entrevista para el programa “60 Minutos” de CBS

En la nueva versión de la entrevista con CBS News, el mandatario federal abordó el tema de fentanilo y su producción, en el que afirmó que los principales productores son Canadá, Estados Unidos y México.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una nueva versión de la entrevista que dio al programa “60 minutos”, de la cadena de televisión estadounidense CBS News, en la que abordó temas de interés sobre la relación entre México y Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el mandatario federal explicó que el primer video compartido en YouTube muestra sólo 13 minutos de la plática, por lo que decidió compartir el detrás de cámaras, con una duración de 50 minutos, para revelar más partes de la entrevista.

“La entrevista con el programa ’60 minutos’ de CBS se recortó mucho por cuestiones de tiempo de la televisora y de sus criterios informativos, los cuales respeto sin condición. Sin embargo, por considerarla de interés para el pueblo de México y en especial para nuestros paisanos migrantes, les comparto lo que se grabó detrás de cámaras como respaldo nuestro”, destacó López Obrador.

A lo largo de la entrevista, López Obrador abordó el tema de fentanilo y su producción, en el que afirmó que los principales productores son Canadá, Estados Unidos y México, a menor grado. Además, de confirmar que los principales precursores de dicha droga provienen de Asia.

En ese sentido, el Presidente de México aseveró que Estados Unidos no debe intervenir en asuntos que le corresponden a su Gobierno de México, esto debido a la polémica iniciativa de considerar como terrorista a los narcotraficantes.

“Yo le dije que no había que considerar terrorista a los cárteles… no queremos que ningún país, esgrimiendo que alguien es terrorista, intervenga en nuestro país. No aceptamos intervenciones, solamente en cooperación, que la tenemos, pero con respeto a nuestra soberanía”, dijo López Obrador.

En otro tramo de entrevista, López Obrador admitió que sí se fabrica la sustancia en el país, pero “en menor proporción”que sus vecinos; sin embargo, afirmó que sí “existe el narcotráfico, pero no el consumo” y que “lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales, morales y espirituales”.

“Es una pandemia, nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar de fondo del asunto (…) No se puede enfrentar el mal con el mal”, indicó.

Ante sus declaraciones, el mandatario federal destacó que México está trabajando contra el consumo de drogas, en el que insistió no ceder a las presiones desde Washington, mismo que exige adoptar medidas de mano dura.

“Cuando estaba el Presidente Trump, me propuso que se les diera trato de terroristas a los narcotraficantes, yo le dije que eso no iba a resolver nada, que nosotros íbamos a enfrentar el problema”, recordó el mandatario.

El Gobierno de México explicó antes que López Obrador, quien ha dado muy pocas entrevistas a medios internacionales durante su administración, concedió esta conversación al legendario programa para el consumo de los mexicanos que residen en ese país; sin embargo, fue una oportunidad para responder a las críticas que su política migratoria ha recibido y destacar que su administración ha priorizado mantener una buena relación bilateral.

“Tenemos una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación”, reiteró ante la insistencia de periodista Sharyn Alfonsi al hacerle varias preguntas sobre Trump y Biden, los personajes que competirán en noviembre por un segundo mandato en la Casa Blanca.