La afirmación de que dejé muchos pendientes es incorrecta, revira Zaldívar a Ministra

La Ministra Loretta Ortiz ventiló el fin de semana que el exministro y ahora colaborador de Claudia Sheinbaum dejó aproximadamente 170 asuntos pendientes tras su renuncia el pasado 7 de noviembre.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y colaborador de la precandidata presidencial morenista de Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las declaraciones de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre que dejó 170 asuntos pendientes tras su renuncia es “incorrecta”, pues, según él, cumplió con su encargo.

A través de X, el exministro Zaldívar aseguró que las declaraciones de Ortiz Ahlf de que dejó “muchos asuntos pendientes” es incorrecta, ya que, de acuerdo con los registros de la SCJN, las y los ministros de la Primera Sala contaban con un número similar a suyo de asuntos pendientes de resolver.

“Este año en la Primera Sala egresaron en promedio la misma cantidad de asuntos de cada ponencia. A la fecha de mi renuncia, mis compañeros Ministros y Ministra de la 1a Sala contaban con un número similar de asuntos pendientes de resolver”, escribió.

La afirmación de la ministra Loretta Ortiz, en la que sostiene que a mi salida de la SCJN dejé “muchos” asuntos pendientes de resolver en la Primera Sala, es incorrecta, de conformidad con los propios registros de la SCJN. En primer lugar destaco que fui el Ministro de la… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 27, 2023

“Dejé 29 asuntos con proyecto de resolución; siete de los cuales estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la Ministra Ortiz”, agregó.

Finalmente, afirmó “categóricamente” que concluyó su encargo como Ministro “con la satisfacción del deber cumplido y con la convicción de continuar en la lucha por un país más justo y más igualitario”.

La Ministra Loretta Ortiz Ahlf participó el pasado sábado 25 de noviembre en el seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de Gobierno” como parte de la programación de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, junto a la Ministra Margarita Ríos Farjat y al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Al final de la participación de las y el Ministro, le preguntaron a Ortiz Ahlf como parte de la ronda de preguntas que hicieron las y los asistentes del evento, cuántos pendientes había dejado Zaldívar tras su renuncia, y aunque evitó dar una cifra, cedió ante la insistencia del público al paso de los minutos.

“Según me he enterado, pues sí, son muchos los asuntos, muchos, muchos, muchos”, contestó.

“Todavía me falta, apenas me estoy sentando, pero, según me he enterado, sí son muchos, 170 asuntos”, refirió.

¿Te perdiste la plática sobre derecho a la información y transparencia? Este fue el seminario desde la @FILGuadalajara donde estuvieron las Ministras de la Corte @lorettaortiza y @MargRiosFarjat, y el Ministro Alberto Pérez Dayán.

⏰16:30 hrs. 📲https://t.co/RI3OetOu9Z |… pic.twitter.com/LUyGL0ldEK — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) November 26, 2023

El pasado 22 de noviembre, la Ministra concretó su cambio de la Primera Sala de la Suprema Corte, luego de que Arturo Zaldívar dejara libre la vacante tras su renuncia el pasado 7 de noviembre para unirse al equipo de Claudia Sheinbaum.

En la sesión pública ordinaria de la Segunda Sala de la Corte, el Ministro Alberto Pérez Dayán señaló que Ortiz Ahlf pidió ocupar la vacante de Zaldívar en la Primera Sala, y dio a conocer que el cambio fue concedido.

Como nueva integrante de la Primera Sala, la Ministra Ortiz Ahlf asumirá el estudio de todos los casos que tenía asignados Zaldívar, así como los proyectos que presentó, y tendrá la facultad de hacer nuevos desde cero.

A vista de analistas, la mayoría de las y los ministros mantienen un apego a la Constitución y una interpretación acorde a su carrera como juristas, pero existen dos ministras que fueron nominadas durante el actual sexenio que han mostrado una “incondicionalidad” hacia quien las propuso, el Presidente López Obrador: Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

El pasado 4 de enero, Loretta Ortiz Ahlf, propuesta por López Obrador, fue investida formalmente como nueva Ministra del pleno SCJN durante una sesión solemne.

Ortiz Ahlf fue miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, lo que después sería Morena como partido político, y hasta 2018.