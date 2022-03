Los Óscar condenan la bofetada de Will Smith a Chris Rock; estudiarán un castigo

Por Jake Coyle

LOS ANGELES, 28 de marzo (AP).— La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dijo que condena las acciones de Will Smith durante los Óscar del domingo y comenzará una investigación formal luego de que abofeteara al cómico Chris Rock.

En un comunicado enviado el lunes, la academia señaló que también “explorará más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestras normas, estándares de conducta y la ley de California”.

El chiste cayó mal. Pinkett Smith, quien tiene la cabeza rapada, ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de alopecia (caída anormal del cabello).

Rock ha hecho chistes sobre ella antes. Fue anfitrión de los Oscar en 2016, cuando algunos artistas boicotearon la ceremonia usando el hashtag #OscarsSoWhite por la falta de diversidad racial entre los nominados. Los Smith se sumaron a la protesta, pero Rock dijo en ese entonces: “Que Jada boicotee los Óscar es como si yo boicoteara la ropa interior de Rihanna. No fue invitada”.

Smith subió al escenario y abofeteó a Rock. De vuelta en su asiento, Smith gritó dos veces a Rock: “¡Quita el nombre de mi esposa de tu (expletive) boca!”. Sus palabras se escucharon claro en el Teatro Dolby, aunque ABC cortó el audio por unos 15 segundos en su transmisión. Una hora después Smith ganó el premio a mejor actor. Durante su discurso de aceptación, Smith se disculpó con la academia.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022