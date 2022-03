CDC: Subvariante BA.2 de Ómicron ya representa más de la mitad de casos COVID en EU

Washington, 29 mar (EFE).- La variante de la cepa Ómicron BA.2 ya representa más de la mitad de los nuevos casos de coronavirus detectados en Estados Unidos, según datos publicados este martes por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La versión BA.2 de la variante Ómicron, más contagiosa pero menos severa que la original que provocó un número récord de casos y que tuvo su pico en enero, ya está muy extendida en Asia y Europa, y cada vez gana más fuerza en Norteamérica.

#BA2Variant now 55% prevalent in US cases. https://t.co/ViqF9D8o0y pic.twitter.com/EaL5h6mJ3G

— NPDC (@npdcoalition) March 30, 2022