Tres personas asesinadas y una herida en 2 ataques distintos en la Autopista del Sol

Sujetos armados asesinaron al empresario inmobiliario y comercializador José Fuentes Brito y a su hijo José Manuel; su esposa se encuentra herida.

Ciudad de México, 30 de julio (ElSur).- Tres hombres fueron asesinados a balazos este domingo. Entre ellas un joven y una mujer fue herida en dos ataques diferentes en la Autopista del Sol en el municipio de Eduardo Neri, Zumpango, Guerrero.

Antes de las 21:00 horas se reportó el robo de un vehículo en el 238 de la Autopista, donde los delincuentes asesinaron al empresario inmobiliario y comercializador José Fuentes Brito, a su hijo José Manuel y quedó herida su esposa.

El hecho se dio cerca del retorno de San Judas Tadeo, donde hombres armados lo despojaron de su camioneta Toyota.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Minutos después en el kilómetro 254 fue atacada una Urvan de la ruta Huitziltepec-Chilpancingo donde murió el chofer que manejaba la unidad.

Policías acordonaron el área para realizar las diligencias y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.