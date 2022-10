Henry Cavill se retira de la serie The Witcher; lo sustituirá Liam Hemsworth

Aunque ni Cavill ni Netflix han revelado los motivos del adiós del actor a la serie y a un personaje al que se había mostrado muy vinculado durante estos últimos años, el anuncio llega pocos días después de que el actor británico cerrara oficialmente su regreso como Superman dentro del Universo DC.

MADRID, 30 de octubre (CulturaOcio).– Sorpresa en el universo The Witcher. Henry Cavill, el actor que encarna al protagonista de la serie de Netflix, ha anunciado que abandona la producción. Además, el intérprete británico, que acaba de cerrar con Warner su regreso al Universo DC como Superman, ha revelado que Liam Hemsworth será su sucesor como Gerald de Rivia a partir de la cuarta temporada de la serie basada en la saga de novelas de fantasía épica de Andrzej Sapkowski.

“Noticias desde El Continente. Mi camino como Gerald de Rivia ha estado lleno tanto de monstruos como de aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco”, ha explicado Cavill en un comunicado publicado en redes sociales.

“Como ocurre con los grandes personajes literarios, paso el relevo con agradecimiento por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y entusiasmado por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.

“Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta explorándola y viendo lo que puedes encontrar”, concluye su anuncio Cavill que ha encontrado rápida respuesta en otro comunicado emitido por su sucesor en una serie en la que ha protagonizado tres temporadas, la ultima de las cuales llegará a Netflix en verano del próximo año.

“Henry Cavill ha estado increíble como Geralt y me siento honrado que me ceda las riendas y me permita portar las espadas del Lobo Blanco en el siguiente capítulo de esta aventura”, afirma Hemsworth tras su fichaje en un mensaje también publicado en redes sociales en el que se declara “fan durante años” del “inspirador” trabajo de Cavill con el personaje y reconoce que será difícil estar a su altura.

“Pero estoy verdaderamente emocionado de adentrarme en el mundo de The Witcher”, concluye Liam Hemswort entre cuyos trabajos destacan la saga Los Juegos del hambre, donde dio vida al personaje de Gale Hawthorne, el thriller de espionaje El poder del dinero, la secuela de Independence Day o la más reciente Arkansas: Un lugar peligroso, un thriller en el que compartió protagonismo con Vince Vaughn y John Malkovich.

El anuncio llega pocos días después de que el actor británico cerrara oficialmente su regreso como Superman dentro del Universo DC. Con su aparición en la escena post-créditos de Black Adam, el filme protagonizado por Dwayne Johnson que se encuentra actualmente en cines, Cavill regresó a un personaje que encarnó por primera vez en Man of Steel (El Hombre de Acero) cinta de 2013 dirigida por Zack Snyder con la que arrancó el DCEU.

El propio Cavil confirmó oficialmente su regreso como Superman pocos días después del estreno de Black Adam en cines y aseguró que su breve aparición en el filme es tan sólo “un aperitivo de grandes cosas que están por venir”.

