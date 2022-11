Atacante de esposo de Pelosi quería romperle las rodillas a la legisladora: Policía

Por Lisa Mascaro, Stefanie Dazio y Terry Chea

Washington, 31 de octubre (AP).— El hombre acusado de atacar con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo a la Policía que quería tomar a la legisladora demócrata como rehén y “romperle las rodillas” para mostrarles a otros miembros del Congreso que “las acciones tienen consecuencias”, informaron las autoridades el lunes.

En una escalofriante denuncia federal, las autoridades dicen que David DePape, de 42 años, irrumpió a primeras horas del viernes en la residencia de la pareja en San Francisco llevando consigo cinchos de nylon, cinta adhesiva y una soga dentro de una mochila, subió al segundo piso en donde dormía Paul Pelosi, de 82 años, y le exigió hablar con “Nancy”.

San Francisco DA Brooke Jenkins on the Pelosi attack: "As citizens, it is incumbent upon us all to watch the words that we say and to turn down the volume of our political rhetoric." pic.twitter.com/nQX00fM7cR

— Aaron Rupar (@atrupar) October 31, 2022