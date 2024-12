Trump critica indulto al hijo de Biden y pide lo mismo para detenidos en Capitolio

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS).– El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado el indulto concedido este domingo por el actual Mandatario, Joe Biden, a su hijo, Hunter Biden, que en junio fue declarado culpable de delitos relacionados con la posesión ilegal de armas y en septiembre admitió nueve delitos fiscales para evitar ir a prisión, tildando esta medida de "abuso y error judicial".

BREAKING: Pres. Biden issues statement on his decision to issue a pardon for son Hunter Biden: "I hope Americans will understand why a father and a President would come to this decision."

También se ha expresado sobre el indulto el próximo director de Comunicaciones de la Casa Blanca con Trump, Steven Cheung, quien ha acusado a los demócratas y "otros fiscales radicales" de controlar el Departamento de Justicia y de "armar el sistema judicial", lo que les ha permitido emprender una "fallida caza de brujas" contra el magnate.

En un comunicado a la conservadora cadena estadounidense Fox, el que fuera portavoz de campaña del republicano ha asegurado que "arreglar la Justicia" será lo primero que haga el próximo mandatario "con un mandato abrumador del pueblo estadounidense".

El Presidente Joe Biden indultó el domingo a su hijo, Hunter, evitándole que pueda enfrentar una sentencia de prisión por condenas federales de delitos graves relacionados con posesión de armas y evasión fiscal, dejando de lado sus promesas previas de no utilizar las facultades extraordinarias de la presidencia para beneficiar a miembros de su familia.

