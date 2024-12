FIFA ratifica a Arabia Saudí como sede del Mundial 2034; el de 2030 será en 6 países

Por Graham Dunbar

ZÚRICH (AP).- La FIFA ratificó oficialmente a Arabia Saudí como sede de la Copa del Mundo de futbol de 2034, y confirmó que España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay serán coanfitriones en 2030.

La candidatura saudí fue la única. Su ratificación fue aplaudida por más de 200 federaciones integrantes de la FIFA. Participaron de forma remota en una reunión en línea organizada en Zúrich el miércoles por el presidente del organismo rector del futbol, Gianni Infantino.

La decisión se combinó con la aprobación de la única candidatura para albergar la Copa del Mundo de 2030. España, Portugal y Marruecos serán coanfitriones en un proyecto de seis naciones, en el que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada uno.

En total, ese certamen constará de 104 encuentros.

— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) December 11, 2024

What a day 🇸🇦 FIFA World Cup 2034 in Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/6TnwtPvn6I

La conexión sudamericana marcará el centenario del primer Mundial, realizado en 1930 en Uruguay.

Reunidos en la sede de Conmebol en Paraguay para participar de manera virtual del Congreso de FIFA, los coorganizadores sudamericanos celebraron su confirmación como sede.

“Se decidió honrar la historia. El Mundial vuelve a su casa. Estamos en la casa, en el continente que tuvo su primer Mundial. El primer Mundial se jugó en Uruguay con la primera nación campeona del mundo y ahora también tenemos al último campeón del mundo que es Argentina”, expresó el titular de la entidad, Alejandro Domínguez.

Para 2034, la FIFA otorgó al adinerado reino petrolero su mayor premio hasta la fecha tras el masivo gasto en deportes de repercusión global impulsado por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆

Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.

Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH

— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024