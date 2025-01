La Gobernadora de Chihuahua dice que su estado no será refugio para deportados de EU

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declaró este viernes que el estado no se convertirá en un refugio para migrantes, anticipando posibles deportaciones masivas tras el retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

En una reciente entrevista, Campos señaló que, aunque se respetará la dignidad de los migrantes y se les brindará ayuda en centros de procesamiento, estos no serán considerados albergues.

Campos detalló que estos centros de procesamiento recibirán a los migrantes deportados, se les identificará y se les proporcionará la asistencia necesaria antes de ser trasladados a sus lugares de origen.

La mandataria estatal enfatizó que el objetivo es que los migrantes permanezcan en estos centros el menor tiempo posible, aproximadamente una semana.

"No son albergues, son centros de procesamiento. Vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos a que regresen otra vez a su estado y su municipio. Si les llamamos albergues, pues bueno, ahí pueden permanecer... No, no van a permanecer. Por lo menos en el estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes", sostuvo.