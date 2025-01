Amnistía Internacional ve amenazas para los Derechos Humanos tras retorno de Trump

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS).- La organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional ha emplazado al Presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, a respetar las "obligaciones" de su país en materia de Derechos Humanos, habida cuenta de que el historial de su primer mandato y las promesas lanzadas en la campaña previa a las elecciones de 2024 no anticipan sino "grandes amenazas" para esta segunda etapa del magnate en el Despacho Oval.

La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, recordó que Trump toma posesión en un momento en el que sistema multilateral y de Derechos Humanos se encuentra ya en un momento "frágil", entre otras cosas por la falta de presión por parte de la Administración de Joe Biden sobre algunos de sus aliados, como por ejemplo Israel.

Ahora, Callamard ve "clave" que "Trump no siga por esta misma senda perjudicial, no sólo por el bien de los Derechos Humanos en Estados Unidos sino también como ejemplo para líderes de todo el mundo", como expuso en un comunicado difundido por la ONG.

“The decisions that President Trump makes will have far-reaching consequences that impact the lives of everyone on this planet and even future generations who have yet to be born,” warned @AgnesCallamard ahead of Donald Trump's inauguration https://t.co/BvkaKjcALz

— amnestypress (@amnestypress) January 20, 2025