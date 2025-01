"Billy" Álvarez, su oscuro legado en Cruz Azul: crimen organizado, lavado y fraude

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Luego de cinco años de permanecer prófugo, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, expresidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, fue detenido bajo los cargos de asociación delictuosa y presuntos actos de corrupción. El año pasado fueron detenidos un excooperativista y un abogado, quienes también estarían ligados en el caso, del que parece empezar a llegar el fin.

El pasado 16 de enero, "Billy" Álvarez fue detenido en la Ciudad de México, durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de estar prófugo de la justicia desde 2020, cuando renunció a su cargo en la Cooperativa Cruz Azul tras ser acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al día siguiente, el 17 de enero, se dio a conocer que el expresidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, permanecería en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude, mismos que habría cometido durante su administración.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés, dictó la sentencia a petición de la defensa, extendiendo el periodo para definir su situación jurídica, con fecha límite el 22 de enero. El empresario estuvo prófugo de la justicia durante cinco años y fue buscado por la Interpol en 195 países debido a múltiples delitos.

"Billy" Álvarez es originario de Hidalgo. Antes de estar al frente de Cruz Azul, fue futbolista por un breve periodo y, en 1994, incursionó en la política como diputado federal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había detectado irregularidades en sus operaciones desde 2013.

Según la investigación de la UIF, entre 2013 y 2020, mil 200 millones de pesos fueron transferidos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas bancarias personales en el extranjero, concretamente en Estados Unidos y España. Además, Álvarez habría comprado comprobantes fiscales falsos por un monto de 91 millones 780 mil pesos presuntamente para simular gastos de operación de la Cooperativa y evadir impuestos.

Fue el 15 de diciembre de 2023, cuando "Billy" Álvarez reapareció en redes sociales, “desde la clandestinidad” como señaló el periodista deportivo David Faitelson, quien publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un video en el que el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul rechazó que haya vendido las finales del equipo cementero.

Al iniciar su mensaje, Álvarez se presentó como el socio 874 de la organización y envió saludos al resto de los socios, a quienes pidió no escuchar las declaraciones que ha expresado Víctor Velázquez, actuar presidente del Cruz Azul, a las que calificó de “calumnias”. “No permitamos que toda esa narrativa, insisto falaz y llena de infundios y calumnia, permitan que entren en su mente y mucho menos en sus corazones”, dijo.

“Ni cinco veces la estafa maestra [como aseguraron quienes lo acusan], ni finales vendidas, ni propiedades en el extranjero, no es verdad, ni por lo menos se han podido comprobar en lo absoluto con toda la complicidad de algunos jueces, magistrado, ministerios públicos que han estado a través de los medios de comunicación”, añadió el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul.

Además, exhortó a los socios a unirse y recuperar la organización de quienes intentan “apoderarse del patrimonio de los trabajadores”, acciones de las que señaló a Víctor Velázquez, Antonio Marín y Héctor Lara. Finalmente, Guillermo Álvarez Cuevas reiteró que es inocente de los delitos que se le acusan.

“Tengan la convicción de que no hemos actuado de ninguna manera, ni traicionando, ni denostando a nuestra organización con actos ilegítimos”, sostuvo el exdirector de organización cementera en su mensaje, en el que subrayó que continuará defendiéndose de esas imputaciones.

La primera reaparición en video de Billy Álvarez, desde que fue acusado de presuntos actos de corrupción, tuvo lugar en mayo de 2023. En la grabación, que circuló en redes sociales, anunció que estaba próximo a exponer su versión de las acusaciones que pesan en su contra por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca y mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dijo al inicio del clip.