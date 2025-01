Sobrevivientes de Auschwitz alertan el posible resurgimiento de ideologías de odio

Por Leyre Guijo

AUSCHWITZ-BIRKENAU (POLONIA), 27 (EUROPA PRESS).- Sobrevivientes del Holocausto han alertado del creciente antisemitismo y en particular de la vuelta de la "ideología del odio" preconizada por la Alemania nazi entre los "enemigos de la democracia" y han hecho un llamamiento a actuar y a evitar que "se repita la historia" coincidiendo con el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau.

Ante más de una veintena de Jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los Reyes de España, y bajo una carpa enorme que cubre la puerta de acceso al campo por la que entraban los trenes con los prisioneros, Leon Weintraub, un médico de 99 años que actualmente reside en Suecia, ha trasladado su dolor al ver "uniformes y eslóganes de estilo nazi en marchas en toda Europa", denunciando que "estos autoproclamados nacionalistas abanderan la misma ideología del odio que los nazis". Esa idelogía, ha denunciado, fue la que asesinó a millones de personas.

Así las cosas, ha querido dirigirse especialmente a los más jóvenes, pidiéndoles que "sean sensibles ante todas las expresiones de intolerancia y resentimiento hacia quienes son diferentes" por su color, religión u orientación sexual.

Weintraub, quien escapó de Auschwitz tras conseguir unirse a un grupo de prisioneros trasladados a otro otro campo, ha hecho un llamamiento a todos los presentes, entre los que había más de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los Reyes de España, a que "intensifiquen sus esfuerzos para combatir los puntos de vista que llevaron al genocidio" que precisamente se está conmemorando este 27 de enero, Día Internacional del Recuerdo del Holocausto.

"Permitir que la memoria de millones de víctimas inocentes se difumine sería el equivalente de robarles sus vidas por segunda vez", ha advertido, en línea con el mensaje que también ha querido hacer llegar Marian Turki, un historiador de 98 años y que llegó a Auschwitz en agosto de 1944, aunque terminaría siendo liberado en Buchenwald.

Eighty years ago today, over 7,000 prisoners of the German Nazi camp #Auschwitz, including some 700 children, were liberated by the soldiers of the Soviet Army.

1,689 days of murder, pain, suffering, and humiliation were over.

Today, we all remember. We must keep remembering. pic.twitter.com/JZy1KYFXVS

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 27, 2025