Revelan videos exclusivos sobre el impacto de aeronaves en aeropuerto de Washington

A dos días del impacto entre un helicóptero y un avión en las cercanías de un aeropuerto en Washington, más imágenes del hecho se han revelado.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La cadena CNN obtuvo este viernes el acceso exclusivo a una serie de videos que muestran los ángulos no vistos sobre el choque de un avión de American Airlines y un helicóptero militar Black Hawk (H-60), en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington, y que dejó alrededor de 67 muertos.

Uno de los videos, grabado con celulares, capturó el momento en que ambas aeronaves sobrevuelan rápidamente sobre el río Potomac. Sin embargo, el helicóptero enciende sus luces rojas, para luego impactar contra el avión comercial, hasta provocar la explosión. Tras la colisión, el avión de pasajeros gira y cae en el agua, mientras que el helicóptero se desploma, con sus luces aún encendidas.

La segunda grabación revela cómo al avión seguía una ruta de descenso hacia la pista 33 del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, desde la izquierda; mientras que el helicóptero descendió sobre el río del lado contrario hasta que ambos colisionaron.

WATCH: New videos show the mid-air collision in Washington, D.C. - CNN pic.twitter.com/lkSCw7ucbA — BNO News (@BNONews) January 31, 2025

Finalmente, el tercer video muestra a los miembros de una familia que se encontraba en la Base Conjunta Anacostia-Bolling cuando ocurrió el impacto. En ese momento de la grabación se escuchan voces de fondo: “¿Qué pasó?”, “oh, Dios mío, oh, Dios mío”.

La familia en cuestión pidió a CNN mantenerse en el anonimato ante el suceso; asimismo, destacaron que estaban “rezando por las familias de las víctimas y los socorristas”, y esperaban que su grabación pudiera contribuir “a la investigación”.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles en el vuelo 5342, con destino a Washington D.C., donde estaba previsto que aterrizara por la noche. El helicóptero, en tanto, realizaba un vuelo de entrenamiento y transportaba a tres soldados, según informó un funcionario estadounidense.

The U.S. Coast Guard has released photos of the crash site in Washington, D.C. pic.twitter.com/8bxoHd4Zt6 — BNO News Live (@BNODesk) January 31, 2025

Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) reveló que la torre de control del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan donde se encontraban ambas aeronaves no contaba con el personal suficiente para controlar el tráfico aéreo en el momento de la colisión.

Sin embargo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) recuperó las cajas negras del avión que chocó contra un helicóptero militar, mismas que entrarán en análisis para esclarecer el accidente.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran al menos dos personas de origen latino. El avión comercial transportaba 64 pasajeros y el helicóptero Black Hawk realizaba maniobras con tres tripulantes.

Equipos de rescate continúan labores en la zona del accidente. Se espera que la NTSB emita un informe preliminar en los próximos días. La FAA y el Pentágono también colaboran en la investigación.