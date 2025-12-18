Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

La dirigente de Morena aseguró que las legislaciones que obligan a postular a mujeres como gobernadoras en 2027, como las promovidas en San Luis Potosí y Nuevo León, pueden "afectar a muchas mujeres" en el futuro, también aseguró que las leyes vigentes ya garantizan la paridad en cargos públicos.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La dirigente de Morena, María Luisa Alcalde Luján, defendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncié sobre la inconstitucionalidad de las reformas promovidas en San Luis Potosí y Nuevo León que obligan a los partidos a postular sólo a mujeres para las gubernaturas en 2027.

“Establecer de manera obligada en las entidades federativas a que sea cierto género y la alternancia consideramos que no es constitucional y que podría incluso afectar la propia participación de las mujeres, no en esta, pero en las siguientes [elecciones]. Y también no puede haber, ahora sí que a contentillo: 'Ahora me gustaría que sea mujer, ahora me gustaría que en este municipio sea alternado y como es mujer, pues ahora que sea hombre'", denunció.

Alcalde dijo que respetando las reglas de paridad, todos los partidos deben seguir abriendo la participación de las mujeres. "Lo otro resulta, creo yo, una simulación de una acción en favor de las mujeres. Pero que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine, porque no solo es el caso de San Luis, debe haber ya una determinación para que pueda ser acatada por todas las entidades federativas”, expuso en un mensaje a medios.

La dirigente de Morena alertó que existen propuestas similares en Michoacán, Tlaxcala y municipios de Jalisco, por ello dijo que en los próximos días el partido promoverá ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad para que emita un pronunciamiento definitivo.

“Creemos que es fundamental que la Corte diga si es o no constitucional este tipo de reformas. Porque, posiblemente, en aras de promover que la próxima [candidata] sea mujer acabemos afectando a muchas mujeres del futuro que sean competitivas para poder presentarse en las futuras elecciones o, en aras de establecer que en un lugar forzosamente va a ser mujer, le quites la posibilidad a una mujer de otra entidad federativa”, insistió.

En San Luis Potosí, la ley que aprobó el Congreso el 14 de diciembre ha sido interpretada como un movimiento desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, para favorecer a la Senadora Ruth González, esposa del Gobernador del mismo partido, Ricardo Gallardo.

La Senadora ha encabezado este año distintos eventos públicos y promueve su imagen al regalar, por ejemplo, boletos para conciertos desde sus redes sociales. Así se ha posicionado como posible candidata del Verde a la gubernatura, aprovechando que los estatutos de su partido no aplicarán el candado anti nepotismo que Morena decidió aplicar desde 2027; el PVEM también se ha declarado listo para competir sólo en la elección de ese año.

Este viernes, el Gobernador Gallardo defendió la iniciativa y aseguró que en el Partido Verde están listos para promover los perfiles de cuatro mujeres.

“Tenemos más de 80 años con gobernadores hombres, y por primera vez estamos en la posibilidad de tener una Gobernadora mujer. En el partido la verdad estamos listos con cuatro perfiles, cuatro mujeres, también estamos listos con hombres, no vamos a espera a si es hombre o mujer, estamos listos para cualquier perfil", dijo al ser cuestionado por la prensa.

Mientras que Luisa Alcalde aseguró que promover el recurso de inconstitucionalidad, así como agregar a la propuesta de Reforma Electoral que se discutirá el año pasado la eliminación de legislaciones plurinominales no pone en riesgo su relación con partidos aliados.

“Entre el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena hay una alianza que pretende continuar el próximo año y en la elección del 27, lo hemos hablado ya y la intención es ir juntos”, expuso.

En el caso de Nuevo León, la reforma ha sido cuestionada porque podría beneficiar directamente a Mariana Rodríguez, cónyuge del Gobernador Samuel García y titular de Amar a Nuevo León, una oficina en la que, si bien no percibe un salario, ha sido utilizada para promocionar su imagen con el gasto millones de pesos en redes sociales.

Esta semana la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que le solicitó a Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, revisar si es o no constitucional; también se pronunció en contra de heredar cargos de poder a familiares e indicó que, aunque a nivel federal la prohibición al nepotismo entrará en vigor hasta 2030, Morena aplicará este criterio para la designación de candidaturas a partir de la elección de 2027.

"La parte de que a fuerza haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también sus contras, porque muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas. Entonces, ahí mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces, no es claro que esto de que “sea una vez mujer, una vez hombre”, sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no?", dijo esta mañana desde Palacio Nacional.