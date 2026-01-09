DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

Políticos opositores en México difundieron supuestos festejos en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro, pero las imágenes eran antiguas. También insistieron en acusar sin pruebas supuestas alianzas de Sheinbaum y AMLO con el narcotráfico.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, Lilly Téllez, Alessandra Rojo de la Vega y hasta el Gobernador de Nuevo León, Samuel García celebraron la intervención violenta de Estados Unidos en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro y al hacerlo usaron imágenes falsas, difundieron otras de hechos antiguos e insistieron en lanzar mentiras y acusaciones sin sustento, como la de un supuesto pacto del gobierno de Claudia Sheinbaum con el narcotráfico y que son los cárteles quienes gobiernan México.

1.- La narrativa sin pruebas de un “narcogobierno” en México

Tras la operación que dejó al menos 40 muertos en Venezuela, según reportó The New York Times, Trump dijo en una entrevista con Fox News que “algo se tiene que hacer con México”, ya que aunque Claudia Sheinbaum es una buena mujer, no es ella sino los cárteles quienes están gobernando el país. El mensaje fue replicado por Ricardo Salinas Pliego y sus cuentas de propaganda, como ha ocurrido ya en distintos momentos. En esa misma línea, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, y otros políticos de ultraderecha como América Rangel acusaron a Morena de tener un supuesto pacto con los cárteles.

Pero sus dichos carecen de sustento. No presentaron ninguna prueba para respaldarlos. Sheinbaum fue elegida democráticamente como Presidenta de México por más de 35 millones de mexicanas y mexicanos en 2024, no se conoce ninguna investigación o causa judicial estadounidense en su contra o su equipo más cercano de gobierno, por algún presunto vínculo con el narcotráfico o crimen organizado, y su administración incrementó los decomisos de drogas como el fentanilo, y las detenciones y envíos a Estados Unidos de presuntos narcotraficantes.

De hecho, los funcionarios más cercanos a Trump han reconocido al gobierno de Sheinbaum por su actuación ante el crimen. El Secretario de Estado, Marco Rubio, habló en septiembre pasado de un nivel “histórico” de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. También la vocera de Trump, Karoline Leavitt, destacó en noviembre pasado las acciones del gobierno de Sheinbaum contra los cárteles, y la cooperación con las autoridades estadounidenses.

Apenas el 5 de diciembre pasado, el propio Trump aseguró que la Presidenta Sheinbaum “está haciendo un buen trabajo. Es una buena mujer, muy excelente trabajo, es un honor, y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer esos récords".

2.- Rojo de la Vega publica una imagen antigua, no es de celebración por secuestro de Maduro

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, replicó en X un video de supuestos festejos de miles de personas en Venezuela por el secuestro estadounidense de Nicolás Maduro, pero la imagen no es actual.

Con una búsqueda inversa en Google se identificó que el video tiene más de un año de antigüedad. Un par de sitios de noticias refirieron que el material es de julio de 2024, cuando María Corina Machado convocó a una manifestación exigiendo transparencia y respeto al voto de las y los venezolanos.

3.- Video replicado por Salinas Pliego tampoco es actual

El dueño de Televisión Azteca, conocido por sus adeudos millonarios con el fisco en México, Ricardo Salinas Pliego, replicó un video de un supuesto festejo por la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, con una violenta operación del Ejército estadounidense. Pero una búsqueda inversa permitió verificar que el video no es actual. Circula en redes al menos desde julio de 2025.

Salinas Pliego también replicó una foto donde se observa a una mujer celebrando en lo alto de una casa, con la bandera de Venezuela. Pero con búsqueda inversa también se identificó que la fotografía circula al menos desde julio de 2024. No es un festejo por la intervención con que Estados Unidos se llevó preso a Nicolás Maduro.

4.- Panistas y Samuel difunden imagen falsa de la detención de Maduro

Los políticos panistas Marko Cortés, Francisco García Cabeza de Vaca y Lilly Téllez, además del gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, coincidieron en publicar una imagen falsa de la detención en Venezuela de Nicolás Maduro.

En la imagen se observa a Maduro supuestamente con una camisa blanca, chamarra oscura y supuestamente escoltado por dos elementos con uniforme militar, uno de ellos con el logotipo de la “DEA”. Sin embargo, esto no coincide con ninguna de las imágenes que difundió el gobierno estadounidense de la detención en Venezuela, ni al llegar a Estados Unidos. En la primera fotografía que mostró Trump, Maduro usa un pants gris.

Al llegar a Estados Unidos, se lo observó con otra vestimenta, que tampoco coincide con la de la imagen replicada por panistas y Samuel.

Medios como El País y The New York Times detallaron que la captura de Maduro en Venezuela fue ejecutada por elementos militares de un comando denominado Fuerza Delta, no por agentes de la DEA. Los medios de fact-checking Verificado y Maldita.es coincidieron en concluir que la publicación era falsa, creada con inteligencia artificial.

5.- Téllez y Simón Levy también hacen acusaciones sin sustento

La Senadora panista aseguró en X que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es “cómplice” y “socio” de Nicolás Maduro, y que como mandatario avaló una “invasión armada” de cárteles y su “guerra” contra los mexicanos”.

Mientras que el exfuncionario Simón Levy, conocido por esparcir teorías de conspiración y mentir sobre su ubicación luego de que se giraran órdenes de aprehensión en su contra, publicó que Claudia Sheinbaum “será acusada formalmente por haber sido financiada por el Cártel de Sinaloa”, para su campaña electoral.

Pero tal como ocurre con el PRI y Alejandro Moreno, no sustentaron sus dichos con algún elemento de prueba, algún documento judicial o investigación. En la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro que se dio a conocer este 3 de enero no se menciona en ningún momento al expresidente López Obrador.

En cambio, lo que sí se refiere es que entre 2006 y 2008 -cuando el panista Felipe Calderón era presidente de México- presuntamente Maduro usó su poder como canciller de Hugo Chávez para tramitar pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. Con ellos, según la acusación, ellos podían mover a través de México en vuelos privados y con la fachada de ser vuelos diplomáticos, sin pasar por revisiones de autoridades, las ganancias que obtenían por la venta de drogas.

En la acusación también se menciona que entre 2003 y 2011 -durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón-, grupos como Los Zetas lograron introducir a puertos mexicanos droga que presuntamente había sido resguardada por militares en Venezuela, para luego hacerla llegar a Estados Unidos.

6.- ¿Venezuela libre?

Tanto Salinas Pliego, América Rangel y otros políticos de ultraderecha en México aseguraron que con la intervención estadounidense para llevarse a Nicolás Maduro Venezuela es “libre”. Rangel dijo en un video replicado por La Derecha Diario: “Hoy es un gran día para la libertad y un pésimo día para la narcoizquierda latinoamericana”.

Sin embargo, con el ataque Venezuela quedó sometida a la voluntad del Presidente Donald Trump, diciendo que Estados Unidos gobernará dicho país hasta que haya una “transición segura”, y que el gobierno estadounidense tomará el control del petróleo venezolano.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”, señaló Trump.