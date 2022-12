México y EU acuerdan tercera ronda de consultas energéticas y de medio ambiente

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaria de Economía Raquel Buenrostro se reunió con la Embajadora Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), para avanzar en la solución de las consultas energéticas y de medio ambiente solicitadas a México y acordaron una tercera ronda en los próximos días en la Ciudad de México.

En el encuentro, la Secretaria de Economía planteó que en esta nueva etapa se está trabajando estrechamente con el sector energético nacional, liderado por la Secretaria Rocío Nahle, quien ha tomado un papel destacado en la construcción de soluciones precisas, contundentes y mutuamente satisfactorias que a la par salvaguarden la soberanía nacional.

La Secretaria Raquel Buenrostro compartió con la Embajadora Tai, la voluntad de México por atender de manera simultánea todos los aspectos que conforman las consultas, priorizando aquellos en los que la solución puede encontrarse de forma más rápida, con el fin de demostrar que a través del diálogo se pueden obtener resultados.

Asimismo, comunicó que están en estrecha colaboración con la Secretaría de Energía y otras autoridades del ramo para atender en su totalidad las inquietudes presentadas por Estados Unidos y Canadá. Con esto, nuestro país estaría en condiciones de recibir a funcionarios del USTR y de Asuntos Globales en los próximos días.

De igual modo planteó la propuesta de establecer grupos de trabajo trinacionales, los cuales sesionarían durante diciembre y principios de enero para tratar los distintos aspectos de las consultas energéticas. De cumplirse satisfactoriamente este plan, se podrían presentar los avances en la Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse en nuestro país el 9 y 10 de enero de 2023.

Se resaltó que México busca conciliar las diferencias en la fase de consultas, sin la necesidad de llegar a un panel arbitral y garantizando la soberanía nacional.

Great to meet @SE_mx Buenrostro today for a constructive conversation about strengthening North American economic integration, USMCA implementation and our ban on forced labor. I also raised the energy consultations and avoiding disruption of U.S. corn exports. pic.twitter.com/qF1KUzEFqr

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) December 2, 2022