Taro Daniel vence a Casper Ruud y pasa a los cuartos de final del Abierto Mexicano

ACAPULCO, México, 02 de marzo (AP).- Taro Daniel dio la campanada el miércoles y se clasificó a los cuartos de final, al vencer 7-5, 2-6, 7-6 (5) al noruego Casper Ruud, quien es cuarto del mundo y era el segundo favorito en el Abierto Mexicano de Tenis.

El japonés, quien venía de la clasificación y se ubica en el número 125 del ranking, logró su primer triunfo de por vida ante un jugador dentro de los 10 primeros del mundo. Taro había perdido los pasados ocho encuentros que disputó ante jugadores Top-10 y tenía como mejor resultado un triunfo ante Novak Djokovic, quien era 13ro del escalafón cuando cayó en la segunda ronda de Indian Wells en el 2018.

“No sé cómo lo hice, había mucha gente que me alentó aquí”, dijo Daniel a la cadena ESPN. “Es difícil comparar victorias, porque vamos avanzando y enfrentando a cada vez mejores jugadores, pero fue un partido con altibajos y muchos nervios”.

Ruud, quien llegó a ser el número dos del ranking luego de perder la última final del US Open ante Carlos Alcaraz, ha tenido un complicado inicio de año, en el que tiene marca de 3-4 y se ve fuera de su mejor forma.

Con su eliminación, el torneo mexicano que se realiza en el balneario de Acapulco se quedó sin los primeros tres preclasificados. Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, quienes eran primero y cuarto respectivamente, se bajaron antes de participar, por lesiones.

Daniel buscará seguir con vida en el torneo ante Alex de Miñaur, quien eliminó a Jacopo Berrettini 6-1, 6-0. Quien no pasó apuros para clasificarse a los cuartos de final fue Taylor Fritz, al despachar 6-4, 6-4 a Denis Shapovalov. Fritz, tercer preclasificado, ahora medirá fuerzas con Frances Tiafoe, quien derrotó 6-2, 7-6 (6) al español Feliciano López y se metió a la siguiente ronda.

