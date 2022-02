Controvertido penal le da victoria a México ante Panamá rumbo a Mundial de Qatar

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero (AP).— Para México, la consigna previa al partido ante Panamá era ganar a costa de lo que fuera. Al final fue así: con un controvertido penal.

Raúl Jiménez reapareció con un gol, al convertir desde los 11 pasos en los minutos finales para rescatar al Tri en otro partido angustioso, saldado el miércoles con un triunfo de 1-0 sobre Panamá para conservar por ahora el último pasaje directo al Mundial

El delantero del Wolverhampton, quien se perdió los últimos dos partidos del equipo mexicano por molestias musculares, convirtió desde los once pasos a los 79 minutos para darle a México su segundo triunfo en esta fecha triple de la eliminatoria mundialista de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo a Qatar.

Con el resultado, los mexicanos llegaron a 21 puntos y siguen detrás de Canadá, que marcha invicta con 25, y de Estados Unidos, que tiene también 21 pero con mejor diferencia de goles.

Panamá perdió por segunda ocasión en sus últimos tres compromisos y se mantiene con 17 unidades en el cuarto puesto, que permite disputar un repechaje ante el líder de Oceanía. Sin embargo, la selección canalera ya tiene muy cerca a Costa Rica (16).

Los tres mejores en el torneo de ocho naciones clasifican directo a la próxima Copa del Mundo.

“La verdad no nos han regalado nada, esto continúa y nos quedan tres finales, no podemos cambiar el resultado ni lamentarnos, hemos perdido y toca levantarse”, dijo el entrenador de Panamá, Thomas Christensen.

El triunfo suministró oxígeno a Martino, quien admitió en la víspera vivir el momento más turbulento desde que tomó el mando del equipo en enero del 2019.

“Debemos recuperar el fútbol para tener aspiraciones tanto para la fecha FIFA que viene como en lo que resta del año”, agregó Martino. “Me parece que hoy, si hay algo que no queda duda, es la fortaleza del grupo, lo que hemos perdido fue fútbol y eso es lo que hay que tratar de recuperar y eso será posible quitándonos la presión”.

México enfrentará a Estados Unidos en la próxima fecha, que se realizará en marzo, mientras que Panamá recibirá a una Honduras eliminada.

El triunfo resultó costoso para los mexicanos, puesto que salió lesionado su delantero Hirving Lozano luego de un choque con un zaguero panameño.

Lozano fue trasladado a un hospital capitalino con molestias en el brazo derecho. México no ha dado un reporte todavía sobre su estado de salud.

“No sé [la gravedad de la lesión], el médico se fue al sanatorio con él y no quisiera hacer comentarios porque desconozco la situación”, dijo Martino.

Panamá hizo un gran partido durante la primera parte, en la que tuvo las mejores oportunidades, la primera a los 12 minutos con un tiro de Fidel Escobar que Héctor Herrera sacó sobre la línea de gol cuando el portero Guillermo Ochoa estaba vencido.

Después de eso, César Yanis probó suerte a los 39 y su intento pasó muy cerca de la portería defendida por Ochoa.

México intentó elaborar jugadas entre Jiménez y Lozano, quienes hicieron poco para inquietar al portero Luis Mejía.

La mejor llegada vino hasta los 45 con un tiro de Jiménez, pero la acción se invalidó por fuera de juego.

Los mexicanos parecieron irse al frente en el arranque del segundo tiempo, a los 48 con un tanto de Jiménez, pero la jugada sea anuló tras consulta del VAR porque la pelota salió por la línea de fondo antes del centro del “Chucky” Lozano.

Panamá estuvo cerca de ponerse al frente a los 54 en una contra en la que Luis Rodríguez entró al área por el costado izquierdo y sacó un disparo rasante que Ochoa mandó a tiro de esquina con muchos problemas.

El equipo azteca volvió a tocar a puerta a los 58 con disparo de Alexis Vega que se fue por un costado.

La jugada más clara de México vino a los 67, cuando Herrera le mandó un pase filtrado a Jiménez, quien no pudo definir frente al portero Mejía, quien realizó una gran atajada.

Vega volvió a ser peligroso a los 72, aprovechando un rebote dentro del área, pero mandó su tiro por encima.

México perdió a Lozano por lesión y Martino mandó al campo a Diego Lainez, quien terminó pesando en el marcador final.

Estamos por llegar al final de las Clasificatorias pero todavía hay mucho por jugarse 💪 #CWCQ

–

We are almost at the #CWCQ finish line but there is still plenty of action to be had 💪 pic.twitter.com/vGqzbIhQHc

— Concacaf (@Concacaf) February 3, 2022