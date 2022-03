UEFA suspende a Bielorrusia como anfitriona de partidos europeos por su apoyo a Rusia

Suiza, 3 de marzo (AP).- La UEFA prohibió el jueves que los equipos de Bielorrusia sean anfitriones de partidos internacionales de futbol y pudiera aún expulsarlos de las competencias europeas por la decisión del país de sumarse a la guerra de Rusia en Ucrania.

Bielorrusia pudiera ser suspendida de las competencias internacionales — como lo fue Rusia por la UEFA y la FIFA el lunes — antes de su próximo partido programado en casa, el 7 de abril. Islandia iba a visitar Borisov para un duelo de las eliminatorias para la Copa del Mundo femenina de 2023.

Bielorrusia está eliminada ya de la Copa del Mundo de hombres y no iba a participar en los playoffs europeos el 24 de marzo.

All Belarusian clubs and national teams competing in UEFA competitions will be required to play their home matches at neutral venues with immediate effect.

Furthermore, no spectators shall attend matches in which the teams from Belarus feature as host.

— UEFA (@UEFA) March 3, 2022