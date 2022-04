FOTO: Hallan AB Aurigae b, el protoplaneta más joven descubierto hasta la fecha

Redacción Ciencia, 4 abr (EFE).- Un equipo internacional de investigadores ha descubierto un nuevo planeta tan joven que aún no ha salido del “vientre” de la materia donde se está formando; se trata del protoplaneta más joven descubierto hasta la fecha.

Según los científicos, su ubicación y los patrones de materia que lo rodean sugieren que puede estar funcionando un método alternativo de formación de planetas.

En concreto, el hallazgo respalda la idea de que los planetas gigantes pueden formarse a partir de grandes fragmentos de gas que colapsan a través de la inestabilidad gravitacional, en lugar de solo por el modelo estándar utilizado para explicar la formación de Júpiter: la acumulación del núcleo.

Subaru & HST have produced direct images of an embedded protoplanet at a wide separation around the star, AB Aurigae. This example provides evidence for a long-considered alternative mechanism for forming Jupiter-like planets. @AstroThayne et al: https://t.co/tsNUDubKIe pic.twitter.com/tTjcHUMdT4

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) April 4, 2022