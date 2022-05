Virus ayuda a hombre de EU para atacar una infección bacteriana, revela estudio

Redacción Ciencia, 3 may (EFE).- La resistencia a los antibióticos supone un problema de salud pública, pero cada vez más estudios señalan a los tratamientos experimentales con bacteriófagos —un tipo de virus— como una posible solución. Ahora, una de estas terapias se ha mostrado eficaz por primera vez en una infección por M. chelonae.

La descripción de este caso clínico de un hombre de 56 años que acudió a un hospital de Boston (Estados Unidos) en enero de 2020 se publica en la revista Nature Communications: la terapia con bacteriófagos, junto con antibióticos y cirugía, se mostró eficaz en el paciente inmunodeprimido con una infección por Mycobacterium chelonae multirresistente.

Los resultados sugieren que los bacteriófagos podrían ser una opción terapéutica “prometedora” para las infecciones multirresistentes a los antibióticos, que constituyen una amenaza creciente para la salud pública, ya que las opciones de tratamiento son limitadas.

Un enfoque alternativo —terapia fágica— es el uso de bacteriófagos, un tipo de virus que infecta y mata a las bacterias. Llamados de manera abreviada “fagos”, estos fueron descubiertos hace algo más de un siglo.

Aunque los bacteriófagos son capaces de infectar y matar a los huéspedes bacterianos, su uso clínico actual es aún limitado debido a las complejas interacciones con el sistema inmunitario humano.

La terapia con bacteriófagos había demostrado anteriormente que puede tratar con éxito la infección por Mycobacterium abscessus (ampliamente conocida por su amplia resistencia a los antimicrobianos), pero no la infección por M. chelonae.

Este último patógeno se asocia habitualmente a infecciones de la piel y los tejidos blandos —sobre todo en personas con sistemas inmunitarios débiles— y, aunque no es demasiado frecuente, su tratamiento es difícil por la amplia resistencia a los antimicrobianos.

La investigadora Jessica Little y su equipo informan en este trabajo del tratamiento de un paciente inmunodeprimido con artritis seronegativa e infección por M. chelonae con un único bacteriófago (Muddy), junto con antibióticos y cirugía.

With the rising threat of #antimicrobialresistance 💊, phage therapy represents a promising therapeutic platform. While recent studies suggest a potential benefit of #phagetherapy for tx of #NTM infections, many questions remain…@PaulSaxMD @GinaSuhMD @MGHBWHIDFellows

— Jessica Little, MD (@JessicaLittleMD) May 3, 2022