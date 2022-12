VIDEO: Maestra calma a niños con canción de Taylor Swift durante balacera en Sonora

Guanajuato, 6 de diciembre (Zona Franca).– Con una canción de Taylor Swift, una maestra calmó a unos niños de kínder que se protegían de una balacera en Guaymas, Sonora.

Los hechos se registraron este martes 6 de diciembre, cuando las detonaciones de un ataque armado se escucharon hasta en las aulas del preescolar, en donde una maestra de inglés impartía su clase.

La profesora indicó a sus alumnos protegerse debajo de sus pupitres y les pidió seguir la canción de Shake it off, de la cantante estadounidense. En la grabación se escucha a la docente decir: “Come on I can´t hear you” (Vamos, no los puedo escuchar) mientras entonaba el coro del tema.