VIDEO: Extranjeros localizan sus celulares robados en Pal Norte en la CdMx

El video publicado en TikTok muestra cómo a través del servicio de geolocalización de los celulares de Apple pudieron dar con el paradero de uno de los teléfonos, el cual se encontraba en la Ciudad de México; uno de los extranjeros presentó denuncia ante la Policía Cibernética.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- El paulatino regreso a la normalidad antes de la llegada de la pandemia por la COVID-19 ha sido marcado por el retorno de los eventos masivos, como los festivales de música.

El pasado 1 y 2 de abril se llevo a cabo el Festival Pal Norte en Monterrey, Nuevo León, evento que dejo satisfechos a sus asistentes; sin embargo, como ha sido ya una costumbre en esta clase de eventos, el robo de celulares es una experiencia común entre los mexicanos; sin embargo, unos extranjeros que acudieron al festival fueron sorprendidos al ser víctimas de este delito, hecho que fue registrado en TikTok.

En el video subido por la usuaria paolacarenni, muestra a tres hombres extranjeros que acudieron al Pal Norte y que vivieron “la experiencia completa” como ella misma describió a la situación.

En un momento del video, es visible que pudieron rastrear uno de los teléfonos, el cual está presuntamente ubicado en la Ciudad de México, aunque tal parece indicar que no pudieron dar con el responsable.

En otra parte del material con más de 20 mil interacciones en TikTok, muestra a la propia paolacarenni en una videollamada, suceso que ella misma explicó, refiere al momento en que sus amigos extranjeros acudieron a la Policía Cibernética para poner una denuncia.

Asimismo, cientos de usuarios respondieron con humor a lo ocurrido, recordando experiencias similares a las que han vivido en festivales de música o eventos masivos.

“A mi amigo le robaron sus audífonos en el aeropuerto y lo acompañe al MP y todo porque el estaba convencido de que la denuncia era la solución”, relató uno.

Otros, por su parte, hicieron similitudes con hechos relevantes en la historia de nuestro país, sobre todo al tratarse de anteriores invasiones extranjeras; adjudicando la desgracia de los extranjeros como una consecuencia de su “deuda histórica”.

Durante el Pal Norte de este año, acudieron miles de personas para ver a más de 100 agrupaciones y artistas presentarse en el Parque Fundidora. Entre los intérpretes que asistieron al festival se incluyen The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, Daniel, me estás matando; Siddhartha, Los Fabulosos Cadillacs, Molchat Doma, Vanessa Zamora, Hombres G, Inspector, Él Mató a un Policía Motorizado, Porter, etc.