VIDEO: Diputada local de Michoacán ruega por su hijo secuestrado; FGE lo halla vivo

La mujer, del Partido Verde en el Congreso de Michoacán, se había hecho viral en redes luego de que publicara un video donde, visiblemente emocionada, clamara por la aparición de su hijo, secuestrado unas horas antes; las autoridades le otorgaron protección tras ser liberado.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que halló con vida al hijo de la Diputada local Margarita López Pérez, quien horas antes había subido un video a sus redes sociales implorando hasta las lágrimas a sus presuntos secuestradores.

“La FGE hace de su conocimiento que tras haber tenido conocimiento, a través de medios comunicación, sobre la privación de la libertad del hijo de una diputada local, se emprendieron actuaciones y se inició la Carpeta de Investigación. Luego de que trascendiera la privación de la libertad del hijo de la legisladora, ocurrido en la ciudad de Lázaro Cárdenas, personal de la institución se contactó con la familia y realizó actos urgentes de investigación”, explicó la dependencia.

“A las 15:15 horas [del viernes] aproximadamente, la víctima estableció contacto con familiares, a quienes les hizo saber que había sido dejado en libertad, por lo que la Fiscalía General, con apoyo de la Fiscalía Regional, dispuso medidas de protección y se le brindó asistencia victimal”, añadió. De igual forma, la institución continuará “con los actos respectivos para esclarecer los hechos”.

#FiscalíaMich 🔎 realiza actuaciones ante reporte de privación de la libertad de hijo de diputada local ⬇ https://t.co/S2nlAwqzu9 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) December 9, 2023

Horas antes, López Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de Michoacán, había subido un video donde rogó por la aparición de su hijo. “Por favor, por favor, devuélvanme a mi niño”, dice la legisladora entre lágrimas.

Luego, se arrodilló y añadió: “No se lo deseo a nadie, si a mi me quieren, yo voy. Yo me intercambio por mi niño, no tiene culpa de nadie, por favor… Devuélvanme a mi niño”. La Diputada es además una madre buscadora y participa en estas labores con otras activistas y mujeres que tienen a familiares desaparecidos.

“Por lo que más quieran, no le hagan daño, devuélvanme a mi bebé, ustedes también tienen mamá, tienen hijos”, concluyó, incapaz de seguir por la emoción.

Hijo de la diputada Margarita López Pérez es liberado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras secuestro, ayer así clamaba por que estuviera bien. ¡Abrazos, no balazos! ¡Vamos requetebién! pic.twitter.com/812jpyIvLj — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) December 9, 2023

Michoacán es la zona donde la Familia Michoacana se disputa la zona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que en esta zona se encuentra uno de los enclaves económicos más grandes del país: los terrenos donde se siembra el aguacate, uno de los principales productos que exporta el país.

La zona conocida como Tierra Caliente, ubicada en carios municipios de Guerrero, Michoacán y el Estado de México ha sido una de las más disputadas por las bandas criminales. Ahí prolifera el cobro de piso, la extorsión y el crimen organizado.