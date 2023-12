¿Lomo y pavo? Un pozole para darle sabor mexicano a la temporada decembrina

Cuando se habla de cena navideña o de año nuevo se piensa en el lomo, pierna o hasta en el pavo, pero ¿qué tal cenar un rico pozole? Es una opción que no pasa desapercibida. Acá compartimos un divertido cuestionario para descubrir qué antojito elegir en estas fechas.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Las cenas de Navidad y Año Nuevo suelen ser muy esperadas ya que las familias se reunen y pasan momentos agradables, además de la comida que suele ser deliciosa, tradicionalmente se cocina lomo al horno, bacalao, romeritos o pavo, sine manrgo, también se antoja un rico pozole o un platillo tradicional mexicano.

Cocinar en esta temporada para los grandes eventos suele ser cansado y a veces hasta engorroso, hay quien lo disfruta mucho pero también está quien desea algo sencillo y sin complicaciones por lo que pedir por delivery se presenta como una agradable opción. De acuerdo con datos de DiDi Food, el pozole, las flautas, las quesadillas, las enchiladas y chilaquiles con pollo conforman el top 5 de platillos preferidos dentro de la categoría “comida mexicana” de la app en esta temporada de fin de año.

DiDi Food compartió con los lectores de Mundano un divertido quiz para quienes buscan un platillo mexicano para estas fechas, así que es momento de descubrir cuál es el antojito mexicano ideal para esta temporada de fiestas:

1. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta temporada?

A. El clima, el ponche y usar mis suéteres más calientitos

B. Reunirme con mi familia y amigos para celebrar

C. Las vacaciones, nada como salir y conocer nuevos lugares

2. ¿Con quién prefieres disfrutar de las fiestas?

A. Con mis amigos y pareja, es lo ideal para grandes reuniones

B. Con mi familia, algo íntimo, privado y muy acogedor

C. No me encantan las reuniones, prefiero disfrutar a mi propio estilo

3. Para ti, la mejor cualidad de un platillo es…

A. Que esté bien servido y en porciones grandes

B. Que sea caldoso y calientito, para sentir todo el apapacho de calor de hogar

C. Dulce, no todo el año podemos disfrutar de los antojos que queremos sin culpa

4. ¿Y el postre?

A. Nada como un rico ponche para esta temporada

B. Sin postre, con tanta comida ya no es necesario

C. Un flan, cremoso y con mucho caramelo, perfecto para consentirme

5. ¿Eres fan de los intercambios?

A. ¡Claro, me encantan los regalos!

B. Sí, lo mejor del intercambio es la convivencia familiar

C. Preferiría no participar y apapacharme con mis propios gustos

Mayoría A: ¿Eres de los que disfrutan el frío? El pozole sin duda será tu favorito, es tradicional, calientito, caldoso y con un mix de sabores, te dará todo el sentimiento de “calor de hogar”. Por algo el 85 por ciento de los platillos ordenados en La Casa de Toño a través de DiDi Food incluye al menos un pozole.

Mayoría B: ¿Amante de la convivencia familiar? Una buena orden de flautas es la ideal para ti, son crujientes y las puedes acompañar con lo que más se te antoje, ya sea crema, queso o cualquier otro complemento. De acuerdo con datos de DiDi Food, en la época decembrina las flautas están en el top 3 de los platillos más ordenados de La Casa de Toño a través de la app.

Mayoría C: ¿Te gusta ser único y diferente? No hay platillo que llame más la atención que unas deliciosas enchiladas verdes con pollo. Preparadas con crema y queso, se han convertido en un clásico de La Casa de Toño, ¡la mejor opción para hacer a todos morir de antojo!

Para la temporada decembrina, DiDi Food lanza la campaña ¡Posada-rle con Toño! para la Ciudad de México y Estado de México en la que La Casa de Toño ofrecerá a través de la app el combo 2 Pozoles por 185 pesos, también ofrecerá paquetes por menos de 100 pesos de chilaquiles + refresco de las marcas seleccionadas por las mañanas (8:00 a 12:00 hrs) o flautas + refresco de las marcas seleccionadas por las noches (19:00 a 23:00 hrs.), del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2023. Recuerda consultar todos los detalles de la promoción en la app.