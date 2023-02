Harry Styles triunfa en los Brit Awards; Beyoncé, Wet Leg y The 1975 son galardonados

El cantante dedicó el máximo galardón a sus excompañeros de One Direction; Beyoncé fue la segunda máxima ganadora.

Saltillo, 11 de febrero (Vanguardia).- Las cuatro categorías en las que Harry Styles estaba nominado en la ceremonia 2023 de los Brits Awards quedaron en sus manos, convirtiéndolo en el máximo ganador de la noche y la estrella como el Artista del Año.

Hace unos días Harry lidiaba con el triunfo que tuvo en los Grammys, en donde ganó el máximo premio de Album del Año y el cual fue criticado su discurso al “apropiarse” de una personalidad que no va con sus privilegios, según críticas.

En esta ocasión Satyles decidió compartir su éxito desde el micrófono dedicando su premio máximo a sus excompañeros de One Direction.

“Quiero agradecer a Niall, Louis, Liam y Zayn. No estaría aquí sin ustedes”, expresó al ser ovacionado.

FIESTA Y MÚSICA

Uno de los musicales más esperados de la noche estuvo a cargo de Sam Smith quien de nueva cuenta desde la alfombra roja atrajo la atención con su ropa.

Smith se dejó acompañar por la alemana Kim Petras, con quien hace una semana ganó el Grammy a Mejor Interpretación Dúo o Grupo.

Lizzo llegó su particular música al escenario en donde se lució con un vestuario rosa y un gran abrigo “suave”.

Beyoncé expandió su poder hasta Reino Unido, y aunque no asistió resultó ganadora de las dos categorías en las que competía: Mejor Artista Internacional y Canción del Año por “Break my soul”.

Harry Styles se quedó con los premios de además de Album del Año por “Harry’s House”, con Canción del Año por “As It Was” y “Mejor Artista pop/R&B”.

🖤@Harry_Styles reflecting on his 4 BRIT Award wins is everything #BRITs pic.twitter.com/QaUPmcWv1v — BRIT Awards (@BRITs) February 12, 2023

Las ganadoras de Mejor Artista Nuevo, sorpresivamente no fueron las surcoreanas BLACKPINK, sino la banda británica Wet Leg quienes también en los Grammys fueron bien recibidas.

MOMENTOS

En internet uno de los momentos que más llamó la atención fue la llegada de Salma Hayek quien era de las invitadas especiales, su look y su actitud positiva ante la prensa quedó en el recuerdo de los asistentes.

Mientras que en Twitter circula un video de Harry Styles dándose un beso con el cantautor Lewis Capaldi, como celebración o como saludo especial pero que dio de qué comentar.

Entre las estrellas que asistieron estuvieron Ellie Gouldin, Charly XCX, la Dj The Blessed Madonna, Rina Sawayama y más celebridades musicales.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia