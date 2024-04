Monterrey se impone 3-1 al Inter Miami de Messi y avanza a semifinales en la Concacaf

Ciudad de México, 11 de abril (AP).— El primer viaje de Lionel Messi para un partido oficial en México no terminó bien para el astro argentino.

Brandon Vázquez, Germán Berterame y Jesús Gallardo marcaron para que el Monterrey se impusiera el miércoles 3-1 al Inter Miami en el cotejo de vuelta de los cuartos de final, con lo cual siguió adelante en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Estoy contento y feliz porque lo merecía la afición, pasamos una serie dificilísima ante un gran rival”, expresó el argentino Fernando Ortiz, entrenador de Monterrey. “Se pasó de ronda, pero no hemos ganado nada, sólo eliminamos a un gran rival… Messi es el mejor jugador de la historia del deporte”.

The Highlights of the match ⚽@Rayados 🆚 @InterMiamiCF #ConcaChampions pic.twitter.com/VlTb08wMsT

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 11, 2024