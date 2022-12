Oposición tiene derecho de ir a SCJN por Plan B: Presidente; “es politiquería”, dice

El mandatario mexicano aseguró que se puede solicitar una controversia en contra del Plan B que propone bajo el alegato de que es inconstitucional y mencionó que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes tienen que resolver.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- “Tienen todo el derecho de ir a la Corte”, dijo este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador a sus opositores en caso de que el Plan B de la Reforma Electoral sea aprobado en el Senado de la República.

“Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver”, expresó el mandatario federal en su rueda de prensa matutina.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que eso es “pura politiquería” porque “como no hay reforma constitucional, la Ley Electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes”.

“Entonces la Ley que enviamos nosotros de Reforma Electoral tiene todas esas limitaciones. No se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300, no se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo, que los elija la gente […] También la reducción de presupuesto, no toca a los partidos que seguirán recibiendo mucho dinero”, recordó luego de que el Congreso rechazara su propuesta de Reforma Constitucional.

Pero el Presidente destacó su nueva iniciativa, con la que su Gobierno aspira a conseguir parte de sus objetivos sin tocar la Carta Magna, entre ellos, el reducir los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus consejeros.

“Los funcionarios del INE que se exceden, que viven colmados de atenciones, de privilegios. Es la burocracia dorada porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Eso es lo que limita esta reforma legal en el caso de ser aprobada. Y lo otro es que no se permite la entrega de monederos electrónicos para la compra del voto”, señaló.

Además, López Obrador criticó a las y los exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del INE, quienes se pronunciaron en contra del Plan B, al considerar que de aprobarse dicho plan en el Senado en sus términos actuales “no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables” en México.

“Estaba viendo que para defender esto, porque es mucha su prepotencia, llegaron los expresidentes del INE. Puras finísimas personas, [Luis Carlos] Ugalde y otros, que han participado en fraudes electorales”, acusó.

La reforma electoral que podría ser aprobada por la cámara de senadores implica disminuir las capacidades de las instituciones para organizar las elecciones. Hacemos un llamado respetuoso al Senador Armenta para abrir foros que permitan analizar sus impactos. pic.twitter.com/EpDHFpcnh9 — Marco Baños (@MarcoBanos) December 12, 2022

Ayer las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral del Presidente López Obrador, ya con los cambios que impulsó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien adelantó que la minuta podría discutirse el miércoles en el pleno.

Aunque finalmente el Plan B fuera aprobado, nadie descarta que pueda acabar en los tribunales, ni siquiera el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, que fue el encargado de presentar la iniciativa en el Congreso. “Los del bloque conservador están en su derecho de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte”, indicó.

La iniciativa llegó el martes pasado al Congreso, donde la oposición denunció que Morena se estaba aprovechando de su mayoría para agilizar el trámite.

Mientras que Monreal había dicho que en el Senado no habría fast track en el análisis del Plan B de Reforma Electoral y que, por el contrario, se actuaría con “serenidad y juicio”.

-Con información de AP