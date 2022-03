Director de Doctor Strange 2 habla sobre el regreso del Profesor Xavier al UCM

La secuela de Doctor Strange llegará a los cines el próximo 6 de mayo; sobre la participación de Stewart como el Profesor X, se reveló que podría tratarse de una variante a los X-men de Bryan Singer del UCM.

MADRID, 15 de marzo (EuropaPress).- Patrick Stewart retomará su rol como el profesor Charles Xavier en la secuela de Doctor Strange protagonizada por Benedict Cumberbatch. Richie Palmer, el productor del filme, ha revelado cuál podría ser la verdadera explicación del regreso del líder de los X-Men y su presentación dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Ha sido en Empire Magazine donde Palmer ha explicado que Stewart interpreta en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura a una de las “infinitas” variantes que existen del Profesor X, sin que sea necesariamente la misma que en la película dirigida por Bryan Singer en el año 2000 y que dio origen a la franquicia mutante.

“Citaré la primera entrega de X-Men y te diré: ‘¿Estás seguro de haber visto lo que viste?’ Hay infinitas versiones de estos personajes, y el hecho de que escucharas algo que te resulta familiar no quiere decir que se trate del mismo que habías visto antes”, sentenció Palmer sin llegar a confirmar o desmentir que el personaje encarnado por Stewart sea la misma encarnación que se vio a lo largo de la saga o una de sus variantes de otra realidad paralela.

Sobre los posibles cameos de otros icónicos personajes de Marvel como Reed Richards y la aparente presencia del cónclave conocido como los Illuminati, del que Xavier y Tony Stark son junto al propio Strange miembros fundadores en las grapas, el productor quiso ser más explícito en sus palabras.

“Como pudo verse en Spider-Man: No Way Home, algunos de los rumores eran ciertos, otros no. Me encantaría volver a ver a Tony, pero algunos rumores son solo eso, rumores. Diré que adoro a los Illuminati. Pero si en algún momento los incluimos en el futuro, sería más acorde con el UCM y estarían más vinculados con los personajes del UCM, en vez de intentar reproducir los cómics”, concluyó Palmer.

Aunque las declaraciones del productor de Doctor Strange parecen dejar claro que los Illumintati no aparecerán tal y como se conocen en los cómics en la cinta cabe la posibilidad de que incluya en su trama como se funda el grupo clandestino del que es parte Xavier. Abriendo así las puertas a la más que probable aparición de la secreta alianza de héroes en las futuras producciones de Marvel Studios.

Kevin Feige asegura que la salida de Scott Derickson de la dirección de DOCTOR STRANGE 2 fue solo porque él quería hacer una película y MARVEL otra. Para nada se debe a no querer una película de terror pues realmente Marvel Studios quería un mundo espeluznante para la cinta. pic.twitter.com/AvO32OWAlH — Marvel Latin News (@MarvelLatin) March 15, 2022

Mientras tanto, para desentrañar todas estas cuestiones, los fans deberán esperar al próximo 6 de mayo, cuando se estrenará Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, cinta dirigida por Sam Raimi.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press